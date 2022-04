La PlayStation 5 prendra en charge le VRR d’ici quelques jours

Comme pour l’extension du stockage via l’emplacement SSD M.2, l’attente fut longue, mais la PlayStation 5 va enfin prendre en charge la technologie VRR (Variable Refresh Rate). La firme nippone a annoncé la nouvelle dans un article de blog publié il y a quelques heures ; elle déploiera une mise à jour à l’échelle mondiale d’ici la fin de semaine.

Dans l’article, Hideki Nishino écrit : « Le VRR synchronise dynamiquement la fréquence de rafraîchissement de l’écran avec la sortie graphique de la console PS5. Cela améliore les performances visuelles des jeux PS5 en minimisant ou en éliminant les artefacts visuels, tels que les problèmes de synchronisation d’images et les déchirements de l’écran. Les jeux PS5 déjà sortis peuvent être entièrement optimisés pour le VRR par le biais d’un patch de jeu et les futurs jeux pourront inclure le support VRR au lancement ».

14 jeux pour l’instant

Bénéficier du VRR nécessite quelques prérequis. Il faut un écran compatible et connecté à la console de Sony en HDMI 2.1.

À propos des jeux officiellement supportés, 14 recevront un patch au cours des prochaines semaines. Hormis Dirt 5, ce sont essentiellement des TPS (third person shooter) et des FPS (first person shooter). Voici la liste :

Astro’s Playroom

Call of Duty : Vanguard

Call of Duty : Black Ops Cold War (en anglais)

Destiny 2

Devil May Cry 5 Edition spéciale

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Ratchet & Clank : Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Sony précise qu’une fois la mise à jour installée sur une PS5, « le VRR sera automatiquement activé pour les jeux pris en charge si votre console PS5 est connectée à un téléviseur ou un moniteur PC compatible avec le VRR HDMI 2.1 ». L’entreprise laissera quand même la possibilité à ceux qui le souhaitent de désactiver l’option dans les paramètres du système.

Enfin, il sera également possible d’appliquer le VRR aux titres PS5 ne supportant pas officiellement la technologie. La société prévient toutefois que si « cette fonction peut améliorer la qualité vidéo de certains jeux », elle peut dans d’autres cas « entraîner des effets visuels inattendus ».

Source : Sony