Sony pourrait lancer une PS6 portable … Mais avec un défaut majeur

Selon des informations partagées par un leaker connu, l’édition portable de la PlayStation 6 ne serait pas aussi puissante que la PlayStation 5.

Le mois dernier, sur les forums NeoGAF, comme rapporté aujourd’hui sur le subreddit Gaming Leaks and Rumors, le leaker connu sous le nom de Kepler L2 a révélé que l’édition portable de la prochaine console de Sony serait équipée d’un SoC de 15W sur 3nm. Bien que le système soit censé pouvoir exécuter des jeux PS5, il sera intéressant de voir comment le système portable y parviendra et quels compromis devront être faits pour atteindre cet objectif.

Très peu d’informations sont actuellement disponibles concernant la PlayStation 6. Plus tôt cette année, Kepler L2 a également mentionné que le SoC a terminé sa conception et est entré en phase de validation pré-silicium, avec une sortie de bande A0 prévue pour plus tard cette année. Bien que cela ne nous en dise pas beaucoup sur la console, le délai habituel entre la sortie de bande A0 et la mise sur le marché est de 2 ans, ce qui laisse penser que le système pourrait être lancé en 2027.

La seule chose que nous savons avec certitude à propos de la PlayStation 6 est qu’elle sera à nouveau alimentée par AMD. L’année dernière, il a été confirmé qu’Intel avait également fait une offre pour produire la console, mais AMD a finalement remporté le contrat en raison d’un désaccord chez Intel concernant la marge de profit que l’entreprise réaliserait.