La gamme AGON 5 accueille deux nouveaux moniteurs 27 pouces

AGON by AOC ajoute deux moniteurs à sa gamme AGON 5 : les AGON AG275QZ/EU et AG275QZN/EU . Ce sont deux 27 pouces (68,6 cm) pensés pour les joueurs offrant un temps de réponse gris à gris de 1 ms (MPRT de 0,5 ms). Le premier atteint une fréquence de rafraîchissement de 270 Hz, le second de 240 Hz. La définition maximale est de 2560 x 1440 pixels (QHD) dans les deux cas.

L’AG275QZ/EU embarque une dalle IPS Quantum Dot tandis que l’AG275QZN/EU hérite d’une dalle VA. Les deux moniteurs sont certifiés VESA DisplayHDR 400 et prennent en charge le HDR10. L’écran VA a un rapport de contraste statique de 3000:1 contre 1000:1 pour l’écran IPS. Il couvre 100 % de l’espace chromatique sRGB et 90 % du DCI-P3 ; la dalle IPS, 100 % du sRGB et 98 % du DCI-P3.

Connectique, ergonomie, design

Les deux moniteurs mettent à disposition de l’utilisateur une paire de ports HDMI 2.0 et une autre de DisplayPort 1.4 ; quatre ports USB 3.2 et une sortie casque. Ils s’inclinent de -5 à 23°, basculent de -20 à 20°, pivotent, se règlent en hauteur sur 150 mm. La consommation typique est donnée à 23 W pour les deux modèles.

Par ailleurs, en matière de design, AGON précise : “Les modèles AG275QZ/EU et AG275QZN/EU présentent tous deux un design remanié par rapport aux modèles AGON précédents, avec une apparence plus élégante et plus épurée. La conception sans bordure à trois côtés les rend idéaux pour être placés dans des configurations à plusieurs moniteurs. La base métallique de leur support haut de gamme offre un encombrement réduit sur le bureau […]. Grâce à l’ouverture intégrée pour le passage des câbles dans le support et à l’alimentation électrique intégrée, ces modèles réduisent leur surface sur le bureau […].”

Ces AGON AG275QZ/EU et AG275QZN/EU seront disponibles à partir de ce mois-ci. Les prix de vente recommandés sont de respectivement 769 et 549 euros.