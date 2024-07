La GDDR7 promet des jeux 30% plus fluides et un boost en ray-tracing

Micron, avec sa mémoire GDDR7, veut offrir une amélioration notable des performances en jeu. L’entreprise affirme qu’une augmentation du nombre de FPS pouvant atteindre 30% serait possible, notamment lors de l’utilisation du ray tracing ou de la rasterisation.

©Micron

La mémoire GDDR7 devrait être une des nombreuses améliorations apportées par la prochaine génération de cartes graphiques. Celle-ci devrait avoir beaucoup à offrir par rapport à la GDDR6 actuelle.

La GDDR7 qui devrait être intégrée aux GeForce RTX 50 mais aussi aux Radeon d’AMD devrait par exemple apporter une hausse de la bande passante. L’efficacité énergétique devrait être accrue ainsi que la densité de mémoire. Enfin, la latence devrait être réduite, permettant un accès plus rapide et une fluidité améliorée.

La GDDR7 des prochaines GeForce et Radeon, logiquement, va offrir un gain de performances aux cartes graphiques. Actuellement, cette mémoire est en cours de développement chez Samsung, SK hynix mais aussi chez Micron.

En ce qui concerne cette dernière, l’entreprise affirme que sa GDDR7 devrait représenter un boost significatif lors de sessions de jeu. Elle permettrait d’augmenter le framerate, notamment lors de l’utilisation de technologies comme le ray tracing et la rasterisation.

Micron et sa GDDR7 veulent booster les FPS

L’augmentation des FPS s’élèverait à près de 30% lors de l’utilisation de la GDDR7. La firme devrait proposer plusieurs variantes de la mémoire pouvant aller de 28 à 32 Gbit/s. Cette rapidité accrue en comparaison de la GDDR6 (entre 12 et 18 Gbit/s) est certainement responsable des améliorations du framerate que Micron promet.

Ce nouveau type de mémoire, devrait multiplier par 3,1 les performances du ray tracing en 4K et de 1,7 celle de la rasterisation. La hausse de la bande passante supérieure à 1,5 To/s de la GDDR7 devrait également réduire le temps de réponse global.

©Harukaze5719 via X

Par exemple, pour ce qui est des tâches IA (génération d’image, de texte etc.) cela pourrait représenter une amélioration de près de 20% du temps de réponse. Si Micron n’a pas voulu élaborer en ce qui concerne le fonctionnement de sa mémoire, elle a tout de même partagé quelques pourcentages.

La GDDR7, la mémoire parfaite pour jouer ?

En plus des 30% de FPS en plus et de la réduction de 20%, la GDDR7 de Micron devrait offrir une augmentation de 60% de la bande passante. En sommes, ce type de mémoire inédit devrait représenter une amélioration significative des performances en jeu.

©Harukaze5719 via X

Évidemment, s’agissant de chiffres fournis par l’entreprise responsable de son développement, il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Si la GDDR7 s’annonce bel et bien comme une amélioration, il va falloir attendre de la tester en situation réelle afin de s’assurer de ses performances.

GDDR6 GDDR7 Encodage NRZ PAM3 Bits par cycle 1 1.5 Niveau 2 (0.1) 3 (~1.0.1) Bande passante 960 Go/s 1.5 To/s Vitesse par broche 20 Go/s 32 Go/s