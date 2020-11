La GeForce RTX 3060 Ti serait, officieusement, meilleure que la RTX 2080 Super

Bien que toujours non officialisée par NVIDIA, la RTX 3060 Ti pourrait débarquer d’ici quelques jours ; en témoigne une photo montrant quelques exemplaires attendant sagement d’être expédiés. Ce n’est pas tout, puisque nous avons également un aperçu des performances de cette référence via une diapositive diffusée par nos confrères de chez VideoCardz : la RTX 3060 Ti serait 40 % plus véloce que la RTX 2060 Super et devancerait la RTX 2080 Super de quelques points.

La diapositive donne des indications sur trois segments : rastérisation, ray tracing et rendu. Pour la première épreuve, NVIDIA a mis les trois cartes susmentionnées à l’épreuve sur des jeux comme Gears 5, Horizon Zero Dawn ou Doom Eternal ; pour la seconde, sur Watch Dogs Legion, Minecraft ou Wolfenstein Youngblood ; enfin, pour la dernière, sur Blender ou RedShift. Bilan : la RTX 3060 Ti devance ses aînées dans tous les scénarios, avec un écart plus ou moins grand selon la rivale.

Spécifications probables

Basée sur un GPU GA104-200, cette RTX 3060 Ti embarquerait 4 864 cœurs CUDA, 152 cœurs Tensor et 38 cœurs RT ; à titre comparatif, la RTX 2080 Super propose 3 072 cœurs CUDA, 384 cœurs Tensor et 48 cœurs RT.

En ce qui concerne la mémoire, la RTX 3060 Ti hérite de 8 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s sur un bus de 256 bits. Cela donne une bande passante mémoire de 448 Go/s. La RTX 2080 Super a des spécifications similaires, exception faite de la vitesse mémoire à 15,5 Gbit/s, ce qui accroit sa bande passante à 497 Go/s.

Enfin, sachez que la RTX 2080 Super avait un prix de lancement de 700 dollars ; VideoCardz table sur 399 dollars pour la RTX 3060 Ti.