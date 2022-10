La GeForce RTX 4080 16 Go explose les meilleurs scores sur 3DMark

Comme annoncé il y a deux semaines par Jensen Huang, le PDG de Nvidia, les premiers représentants de la prochaine génération de cartes graphiques de Nvidia sont sur le point d’arriver sur le marché. Le modèle le plus performant tout d’abord, c’est-à-dire la GeForce RTX 4090, devrait être disponible à partir de la semaine prochaine (le 12 octobre précisément). Elle sera suivie de près, en novembre, par les GeForce RTX 4080 16G et 12G. La première embarquera le GPU AD103-300, comportant 9728 cœurs et 16 Go de mémoire GDDR6X, alors que la seconde sera dotée d’un peu moins de mémoire (12 Go seulement) et d’un processeur différent, le AD104-400, intégrant seulement 7680 cœurs.

Un score 3DMark parmi les meilleurs

Il y a quelques heures, sont apparues sur le forum Chiphell des captures d’écrans du benchmark 3DMark montrant des scores qui sont attribués à la GeForce RTX 4080 16 Go. Avec 76 multiprocesseurs de flux et une fréquence de 2505 MHz, tout semble indiquer qu’il s’agit bien de cette carte !

A première vue, la carte pulvérise les meilleurs scores, jusqu’alors détenus par la GeForce RTX 3090 Ti. En effet, l’indice Time Spy Extreme (test 4K en DirectX 12) s’élève à 13977, alors que le test Port Royal fait état d’un score de 17 607 ! D’autre part, l’indice obtenu avec le test Fire Strike Ultra (4K DirectX 11) est de 17 209.

Rappelons que la version 16 Go de la GeForce RTX 4080 devrait être disponible à partir de la coquette somme de 1649 €, alors qu’il faudra débourser au moins 1949 € pour se procurer la GeForce RTX 4090…

Source : Chiphell via Videocardz