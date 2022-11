La GeForce RTX 4090 HoF poussée à plus de 3,8 GHz

Nous l’avons démontré dans notre test, la GeForce RTX 4090, actuel fleuron de l’architecture Ada Lovelace, est une carte extrêmement performante dès la sortie de son carton d’emballage. Forcément, lorsque des overclockeurs professionnels la prennent en main, ils peuvent en tirer le meilleur et faire tomber quelques records.

© OGS

© OGS

L’équipe OGS de Galax OC Lab a poussé une GeForce RTX 4090 à 3,825 GHz, la plus haute fréquence atteinte par ce GPU à ce jour. Précisons que la Founders Edition a une fréquence Boost de 2,52 GHz et que nous avions relayé des OC à 3,2 GHz puis 3,45 GHz au cours du mois d’octobre ; le record actuel penche désormais plutôt vers la barre des 4 GHz. La fréquence de 3825 MHz a été atteinte dans GPUPI mais plusieurs records sont tombés à des fréquences moindres ; vous trouverez le détail ci-dessous. La carte graphique utilisée était une RTX 4090 HoF (Hall of Fame) modifiée, associée à un Core i9-13900K sur une carte mère Asus ROG Maximus Z790 Apex. Naturellement, le GPU était refroidi par azote liquide.

Les 4 GHz pour la prochaine génération ?

Les nouveaux records mondiaux établis par la GeForce RTX 4090 HOF et l’équipe OGS sont les suivants :

Enfin, comme indiqué en début d’article, la barre des 4 GHz se rapproche mais pourrait ne pas tomber avec cette génération. Seules des cartes graphiques très spécifiques peuvent chercher de telles fréquences. Outre les HoF, les plus emblématiques étaient bien sûr les Evga Kingpin, mais une telle RTX 4090 ne verra jamais le jour, la marque s’étant retirée du marché des GPU en septembre dernier.

