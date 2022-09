EVGA cesse la production de cartes graphiques

Des représentants d’EVGA ne seront pas présents à la GTC 2022, et pour cause : le PDG de la société, Andrew Han, ainsi que le directeur des produits, Jacob Freeman, ont annoncé dans plusieurs médias la fin de la collaboration avec NVIDIA, et plus généralement la fin des activités de la société relatives aux cartes graphiques dédiées. N’attendez donc pas de GeForce RTX 4000 de cette marque.

© Anandtech

Voici des propos rapportés prononcés par Andrew Han : « EVGA a mis fin à sa relation avec NVIDIA. EVGA ne fabriquera plus de cartes graphiques de quelque type que ce soit, EVGA n’explorera pas de relations avec AMD ou Intel pour le moment, et la société réduira ses effectifs de façon imminente en se retirant du marché des cartes vidéo. Les clients seront toujours couverts par les politiques d’EVGA, mais EVGA ne fabriquera plus de cartes graphiques RTX ou autres. La société a déjà fabriqué ~20 échantillons EVT de cartes EVGA RTX 4090 FTW3, mais ne passera pas à la production et a tué tous les projets actifs relatifs aux cartes – y compris les cartes KINGPIN ». La raison principale serait relationnelle plutôt que financière.

20 ans de partenariat avec NVIDIA

Comme indiqué ci-dessus, l’entreprise continuera d’assurer un support pour ses GPU existants. En outre, elle écoulera ses stocks de RTX 3000. Jacob Freeman a déclaré à nos confrères de Tom’s Hardware US : « EVGA s’engage envers ses clients et continuera à offrir des ventes et un support sur la gamme actuelle. De plus, EVGA aimerait remercier notre grande communauté pour les nombreuses années de soutien et d’enthousiasme pour les cartes graphiques EVGA. »

De son côté, NVIDIA a publié un bref message : « Nous avons eu un excellent partenariat avec EVGA au fil des ans et nous continuerons à les soutenir sur notre génération actuelle de produits. Nous souhaitons à Andrew et à nos amis d’EVGA le meilleur pour la suite. »

Les raisons ne sont pas explicitées, mais les responsables d’EVGA reprocheraient à NVIDIA sa politique commerciale : le manque d’informations en amont – communiquées avant les annonces officielles ; le peu de marge de manœuvre pour la conception, par exemple l’ajout de VRAM à certains modèles ; la concurrence « déloyale » des cartes Founders Edition.

Pour l’historique, la première carte graphique NVIDIA EVGA remonte à 2002. La société proposait de nombreuses références dans plusieurs séries, dont l’emblématique et très haut de gamme K|NGP|N.

© EVGA

Quel avenir pour EVGA ?

La marque commercialise d’autres composants, tels que des cartes mères et des alimentations, mais les ventes de GPU NVIDIA forment environ 75 % de son CA ; une restructuration d’envergure est donc à prévoir. Pour le marché global, les ventes de cartes graphiques NVIDIA EVGA représentent environ 40 % du total en Amérique du Nord selon le Jon Peddie Research ; il va donc y avoir des place à prendre avec les GeForce RTX 4000.

Sources : Jon Peddie Research, Tom’s Hardware US, VideoCardz