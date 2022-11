La montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 est à moins de 280 €

Actuellement, chez Darty, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 est en promotion et passe à 279,99 € au lieu de 299,99 € soit une économie non négligeable de 20 €. Attention, les stocks vont certainement très vite partir.

Samsung Galaxy Watch 5 > 279,99 € chez Darty

La montre Samsung Galaxy Watch 5 est en promo chez Darty

Les montres connectées sont très utiles au quotidien, elles permettent de suivre votre journée et de vous seconder dans vos différentes tâches. En effet, elles vous rappelleront vos rendez-vous, vous indiqueront vos calories brûlées, vos pas effectués et pourront vous coacher grâce à de nombreux programmes d’entrainement.

Concernant la montre Samsung Galaxy Watch 5, sachez qu’elle est équipée d’un écran super AMOLED de 1,36 pouce avec une résolution de 450 x 450 pixels ainsi qu’un cadran en aluminium. Certifiée IP68 elle pourra en plus vous suivre dans le grand bain jusqu’à 50 mètres de profondeur et elle ne craindra pas la poussière et les chocs que vous pourrez rencontrer lors de vos sessions sportives.

Vous devrez ses performances à son processeur Exynox W920 secondé par 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage, soit une configuration qui permettra de vous suivre toute la journée sans problème.