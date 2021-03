La Nintendo Switch Pro miserait sur le DLSS pour offrir de la 4K en mode téléviseur

Beaucoup d’observateurs soupçonnent Nintendo de préparer une nouvelle version de la Nintendo Switch, plus puissante, que certains appellent Nintendo Switch Pro. En ce qui concerne l’écran, la firme nippone aurait chargé Samsung de produire en masse des écrans OLED de 7 pouces pour équiper cette future machine. Dans un autre registre, Nintendo souhaiterait tirer profit de la technologie DLSS ( Deep Learning Super Sampling) de NVIDIA pour permettre à la console d’offrir une définition 4K en mode téléviseur.

Ce n’est guère surprenant, puisque comme nous l’avons vu à de nombreuses reprises, même pour des cartes graphiques aussi puissantes que les RTX 3090 ou RTX 3080, le DLSS est souvent salvateur en 4K. Selon un rapport de Bloomberg, qui cite des sources internes, la Nintendo Switch Pro bénéficierait d’un SoC Tegra plus performant, autant sur la partie CPU que GPU, et plus de RAM. Mais pour rehausser les performances en mode téléviseur et atteindre la 4K, à l’instar de la Shield TV, Nintendo et NVIDIA miseraient donc aussi sur le DLSS.

Un tarif en hausse

Toujours selon Bloomberg, cette Switch Pro se négocierait à un tarif plus élevé que la Switch actuelle. Le site table sur un prix compris entre 350 et 400 dollars. Cette machine pourrait débarquer d’ici la fin d’année.

