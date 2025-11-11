La première liseuse sous Android 16 est là et elle tient dans votre poche

Le Viwoods AiPaper Reader devient la première liseuse à encre électronique sous Android 16, combinant format compact, connectivité étendue et intégration d’assistants IA à un prix de 279,99 dollars.

Le constructeur Viwoods annonce la sortie de son AiPaper Reader, premier appareil à encre électronique fonctionnant sous Android 16. Une petite révolution dans le marché des liseuses, qui fonctionne surtout avec de vieilles versions d’Android, ou des logiciels propriétaires.

Une liseuse compacte

L’AiPaper Reader adopte un écran E Ink Carta 1300 de 6,13 pouces avec une définition de 300 ppp, offrant un contraste riche et un rafraîchissement plus rapide que les générations précédentes. Avec une épaisseur de 6,7 mm et un poids de 138 g, l’appareil se rapproche davantage d’un smartphone compact que d’une tablette.

Sous le capot, on retrouve 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, associés à une batterie de 2 580 mAh. La connectivité comprend le Wi-Fi double bande, le Bluetooth 5.0, et une compatibilité 4G LTE via un emplacement pour carte SIM dédiée aux données. Le lecteur inclut également un bouton physique d’accès à l’IA, permettant de lancer directement des assistants vocaux tels que ChatGPT, Gemini ou DeepSeek.

Android 16 à bord pour plus de modernité

La plupart des liseuses életroniques actuelles utilisent encore d’anciennes versions d’Android ou des environnements fermés. En adoptant Android 16, Viwoods se positionne comme un acteur désireux d’ouvrir la plateforme e-ink à un écosystème applicatif plus large et à des mises à jour de sécurité modernes.

Cette compatibilité pourrait également offrir un accès direct à Google Play, bien que cela n’ait pas encore été confirmé par le fabricant. En revanche, l’absence de stylet souligne que le produit ne vise pas les usages de prise de notes, contrairement à des modèles comme la Remarkable PaperPro Move.

L’adaptation de l’interface Android 16 sur un écran monochrome reste une inconnue, mais Viwoods semble vouloir tester les limites de l’expérience e-ink, en intégrant des fonctionnalités typiquement réservées aux smartphones.

Prix et disponibilité

L’AiPaper Reader est disponible dès à présent au prix de 289,99€ sur Amazon.

Cette sortie confirme la volonté de Viwoods d’explorer un segment hybride, entre liseuse traditionnelle et appareil Android complet, tout en misant sur la portabilité et l’ouverture logicielle.