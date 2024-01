La PS5 met KO le célèbre accessoire pour tricheurs

©Cronus (YT)

La dernière mise à jour de la PS5 bloque l’utilisation d’un accessoire bien connu des tricheurs. À compter du 25 janvier 2024, à 10h18, le Cronus Zen a été rendu inutilisable par Sony. La société serre ainsi les vis concernant les accessoires de triche.

Sony dit adieu au Cronus Zen

Détesté par les joueurs honnêtes, le Cronus Zen vient d’être mis hors d’état de nuire par la dernière mise à jour de la PS5. Ce petit dispositif, vendu pour environ cent euros, permettait aux utilisateurs de contourner les systèmes de protection de la PS5 et d’utiliser n’importe quelle souris ou clavier comme manette.

Un accessoire controversé

Utilisé notamment dans les jeux FPS, le Cronus Zen permettait une précision de tir nettement supérieure puisque les joueurs pouvaient viser avec une souris plutôt qu’avec un stick analogique. De plus, il était également possible d’enregistrer des macros pour obtenir un avantage encore plus conséquent face aux adversaires équipés de manettes traditionnelles.

Commercialisé comme un adaptateur capable de faire fonctionner n’importe quelle manette sur n’importe quelle console, cet accessoire était tristement célèbre pour des raisons moins louables. Sur son site, Cronus explique que la version 24.01-08.60.00 du système d’exploitation pour PS5 provoquera des déconnexions inattendues avec leur accessoire. Pour ceux qui sont déjà passés à la nouvelle version, il n’y a malheureusement pas de date officielle pour un éventuel correctif selon Cronus.

Sony suit les traces de Microsoft et Ubisoft

Il est fort probable que Sony finisse par bloquer complètement le jeu en ligne pour les consoles utilisant une version obsolète de leur système d’exploitation, mais n’a pas officiellement communiqué son intention de s’en prendre aux émulateurs comme le Cronus Zen. Toutefois, cela ne serait pas surprenant si l’on considère que bloquer les manettes et accessoires non officiels est en accord avec leurs actions jusqu’à présent.

Le DualSense pourrait changer la donne si les jeux en tirent parti

Réactions de la communauté face au blocage du Cronus Zen

hellcat1944 : Au lieu de travailler sur un système de matchmaking qui classe les joueurs en fonction du périphérique qu’ils utilisent, ils préfèrent embêter les joueurs qui veulent légitimement et intelligemment jouer à des jeux FPS avec un clavier et une souris…

dredd : Tu ne comprends visiblement pas le problème. C’est exactement ce que fait cet accessoire. Avec cet accessoire, tu branches un clavier et une souris MAIS il émule les entrées de la manette. De plus, tu disposes de macros que les joueurs à la manette n’ont pas. Ce sont ces fonctions de triche qui posent problème.

ThE_oNe : Il faut simplement être idiot pour jouer à un jeu FPS avec une manette. Les systèmes d’aide à la visée sont stupides et n’ont aucun sens.

La dernière mise à jour de la PS5 sonne donc le glas pour l’utilisation du Cronus Zen, au grand dam des tricheurs. Reste désormais à voir si d’autres mises à jour de la console viendront encore renforcer cette lutte contre les accessoires non officiels et les systèmes de triche.