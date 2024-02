Quelles sont les meilleures manettes PC 2024 ? Notre comparatif pour bien choisir

Notre top 3 des meilleures manettes PC

Utiliser une manette PC présente plusieurs avantages. Pour les joueurs ayant une préférence pour les consoles, l’emploi d’un gamepad peut s’avérer nettement plus intuitif et confortable que l’usage traditionnel du clavier et de la souris. Cette préférence est d’autant plus pertinente pour certains types de jeux qui sont non seulement adaptés à l’utilisation d’une manette, mais qui, dans certains cas, ont été spécifiquement développés pour offrir une expérience optimale avec ce type de contrôleur.

Vous l’aurez compris, si vous êtes un gamer PC, en posséder une est indispensable. Vous pourrez toujours jouer à vos FPS préférés et aux MMORPG avec votre clavier et votre souris, tout en profitant d’une expérience de jeu différente sur des titres qui sont bien plus adaptés à l’usage des joysticks. Et pour vous y retrouver parmi tous les modèles, nous avons sélectionné pour vous les meilleures manettes PC.

PowerA filaire, la moins chère

Manette filaire PowerA pour Xbox Series Le meilleur premier prix € Manette filaire PowerA pour Xbox Se… 34.99€

On aime Son prix accessible

Son prix accessible Reprends l'ergonomie des manettes Microsoft

Reprends l'ergonomie des manettes Microsoft Conception très correcte

Conception très correcte Long câble de 3 mètres

Long câble de 3 mètres Sa compatibilité avec beaucoup de plateformes On n’aime pas Sujette au "joystick drift"

Sujette au "joystick drift" Revêtement plastique bon marché

PowerA est un constructeur de manettes robustes et abordables. Ils sont très connus pour leurs produits Nintendo Switch, mais il existe aussi de très bons modèles PC. Celle que nous avons sélectionnée pour vous est filaire, et même si cela peut s’avérer moins pratique, c’est aussi ce qui vous permettra de faire des économies. D’autant plus que quand on joue sur PC, on est souvent proche de sa machine.

Ce modèle n’est pas très différent de celui d’Xbox, car il reprend son design dans les grandes lignes. L’ergonomie est donc toute aussi confortable et c’est un réel plaisir de jouer avec. Seul le plastique fait un petit peu bon marché, mais les finitions restent tout de même très bonnes. Et puisqu’elle est filaire, vous n’aurez aucun problème de compatibilité.

Vous devrez faire simplement attention à en prendre soin, car comme les Joy-Con de la Switch elle a tendance à être victime de “drift” au niveau des joysticks. C’est-à-dire que ces derniers s’activent sans qu’on y touche. Vous ne la garderez donc pas des années, mais elle fera très bien l’affaire pour une utilisation modérée. Ajoutons que cette manette est disponible dans beaucoup de coloris différentes, ce qui vous permettra aussi de l’accorder à votre setup.

Xbox Series sans-fil, la meilleure manette PC

Xbox Series sans-fil La meilleure manette PC € Manette Xbox Noire Sans Fil – Carbo… 54.99€

On aime Très bonne ergonomie

Très bonne ergonomie Compatibilité parfaite

Compatibilité parfaite Revêtement très agréable

Revêtement très agréable Excellent rapport qualité/prix

Excellent rapport qualité/prix Large choix de couleurs On n’aime pas Fonctionne encore avec des piles

Voici la manette la plus plébiscitée par les joueurs PC : le modèle Xbox. Elle est abordable, ergonomique, compatible avec presque tous les jeux et disponible partout. Cela fait des années maintenant que ce gamepad représente le meilleur choix en termes de contrôleur PC. Et cette version Xbox Series ne fait pas exception à la règle.

Reprenant les codes de ses manettes phares, Microsoft ne change pas vraiment la formule. Mais il apporte toutefois quelques changements à son nouveau modèle. Ce dernier est légèrement plus compact, le grip des poignées a été amélioré et un bouton pour réaliser des captures d’écran a été ajouté au centre du produit. Au-delà de ces petites modifications, l’ergonomie est toujours aussi qualitative. Son seul défaut, qu’elle se traîne depuis des années, c’est son système de pile. Il vous faudra débourser une quinzaine d’euros de plus pour vous procurer la version avec batterie. Nous vous conseillons donc d’investir dans une paire de piles rechargeables, plus économiques sur le long terme, et surtout plus écologiques.

Elle se connecte via un câble en USB-C ou bien en Bluetooth. Sachez enfin que Microsoft dévoile très régulièrement de nouvelles éditions de sa manette vedette. Vous pouvez ainsi faire votre choix parmi un large panel de coloris et de styles différents.

8BitDo Pro 2, la manette rétrogaming

8BitDo Pro 2 Pour les amateurs de rétrogaming € 8Bitdo Manette Bluetooth Pro 2 pour… 49.90€

On aime Conception d'excellente qualité

Conception d'excellente qualité Très bonne prise en main

Très bonne prise en main Design soigné

Design soigné Fonctionne en filaire et en sans-fil

Fonctionne en filaire et en sans-fil Très bon rapport qualité/prix

Très bon rapport qualité/prix Compatible avec d'autres supports (Android, Switch…) On n’aime pas Attention si vous avez de grandes mains, les commandes sont proches les unes des autres

Ne vous y trompez pas, cette manette a beau avoir un aspect rétrogaming, elle est pourtant très moderne. On la doit au fabricant 8BitDo ayant la réputation de confectionner des gamepads rétrogaming d’une qualité incroyable. Cette dernière ne fait pas exception. Elle s’inspire de la SN30, de l’iconique modèle de la marque, mais se dote de deux poignées pour plus d’ergonomie.

Car c’est en effet là que se trouve toute l’ingéniosité de 8BitDo, prendre des produits rétro et leur ajouter suffisamment de modernité pour les rendre actuels sans les défigurer. Elle intègre donc des fonctionnalités modernes comme les vibrations, se branche en USC-C, fonctionne via le Bluetooth et sera parfaitement compatible avec votre PC. Notez toutefois que les boutons sont assez rapprochés les uns des autres, ce qui pourrait vous poser problème si vous avez de grandes mains.

Et par-dessus le marché, sachez que cette manette est proposée à un prix inférieur à 50 euros. Alors si vous aimez le rétrogaming et que vous cherchez un gamepad d’excellente qualité, ne cherchez pas plus loin, cette 8BitDo Pro 2 est le choix idéal.

Xbox Elite Series 2, la meilleure manette haut de gamme

Xbox Elite Series 2 La perfection signée Microsoft € Xbox Elite Series 2 Wireless-Contro… 182.80€

On aime Une finition proche de la perfection

Une finition proche de la perfection Améliorations notables sur les gâchettes, les palettes

Améliorations notables sur les gâchettes, les palettes Généralisation du grip pour une excellente prise en main

Généralisation du grip pour une excellente prise en main Connexion filaire, Xbox Wireless ou Bluetooth

Connexion filaire, Xbox Wireless ou Bluetooth Un petit support de charge bien pratique On n’aime pas Batterie inamovible

Batterie inamovible Poids plus important que chez la concurrence

Poids plus important que chez la concurrence Tarification très dissuasive

Microsoft ne s’est pas contenté de concevoir la manette PC la plus populaire qui soit avec la Xbox Series, la firme a aussi fait en sorte de se placer sur le segment haut de gamme des contrôleurs PC. En 2015 déjà, une manette élite avait vu le jour, mais cette nouvelle version est bien plus aboutie. Ce modèle Xbox Elite rassemble ce que Microsoft fait de mieux pour les gamers exigeants.

Du côté de son ergonomie, il n’y a pas grand-chose à redire. Les finitions du plastique, lisse et douce, lui donnent un aspect vraiment premium. L’arrière de celle-ci est toutefois plus texturé pour assurer une meilleure prise en main. Les boutons, les gâchettes et les joysticks sont entièrement personnalisables afin de vous permettre d’adapter votre gamepad à vos habitudes de jeu. Une fois bien configurée selon ses préférences, c’est un bonheur de l’utiliser en jeu.

Elle est aussi vendue avec un étui de rangement, des sticks de remplacement, des palettes arrières, deux contrôleurs multidirectionnels, une clé d’ajustement et une station de chargement. Car oui, cette manette Xbox est sur batterie et dispose de 40 heures d’autonomie. Vous avez toutefois la possibilité de jouer en filaire avec le câble USB-C fourni. Évidemment, toutes ces fonctionnalités et cette finition premium ont un prix, et il n’est malheureusement pas des plus abordable. Elle se destine donc aux gamers passionnés qui cherchent le confort et la performance.

Elite Series 2 Core, l’alternative premium abordable

Elite Series 2 Core L'alternative premium abordable € Xbox Manette sans fil Elite Series… 127.90€

On aime Version allégée mais similaire

Version allégée mais similaire Design original et différenciant

Design original et différenciant Même ergonomie que la version premium

Même ergonomie que la version premium Excellente prise en main On n’aime pas Prix encore dissuasif pour beaucoup

Cette manette est une version plus abordable de la Xbox Elite Series 2. Elle reprend les mêmes caractéristiques que sa grande sœur, mais sans les éléments interchangeables. Vous pourrez donc profiter de son ergonomie, de son revêtement très réussi, de son aspect personnalisable et de son autonomie, le tout pour près de 50 euros de moins.

Son design est aussi différent, puisqu’au lieu d’être entièrement noire, toute sa partie supérieure est blanche. Aussi, sachez que si vous changez d’avis et que vous souhaitez tout de même changer certains éléments, vous pourrez vous les procurer dans un pack vendu séparément au prix de 60 euros.

Asus ROG Raikiri Pro, la plus personnalisable

Asus ROG Raikiri Pro L'élite signée Asus € Asus Rog Raikiri Pro Manette, Noir,… 129.99€

On aime Magnifiques finitions

Magnifiques finitions Bande lumineuse personnalisable

Bande lumineuse personnalisable Entièrement paramétrable

Entièrement paramétrable Écran en façade

Écran en façade Ergonomie exceptionnelle On n’aime pas Prix très élevé

Prix très élevé Pas d'accessoires de rechange

Pour conclure cette sélection, penchons-nous sur une toute nouvelle arrivante dans le monde des manettes PC : la Raikiri Pro signée Asus ROG. Ce n’est pas souvent qu’on trouve de nouveau gamepad haut de gamme sur le marché, alors autant en profiter. D’autant plus que ce modèle frôle réellement la perfection. Commençons par son design. Si la plupart d’entre elles ont un look plutôt sobre, ce n’est pas le cas de la Raikiri Pro. Elle respire le gaming avec ses lignes RGB, sa croix directionnelle originale et son revêtement argenté.

Si l’on se tourne vers ses fonctionnalités, elles correspondent à ce qu’on trouve sur le marché des contrôleurs haut de gamme. Des boutons personnalisables, des gâchettes supplémentaires à l’arrière, une prise jack, et même un petit écran sur le devant permettant d’avoir l’œil sur la batterie, le profil sélectionné et même d’ajouter des GIFs. Mais ce qui surprend réellement, c’est l’ergonomie de cette manette. Son confort est impressionnant et n’a pour le moment que peu d’équivalents. Si vous êtes à la recherche d’une manette qui améliorera votre confort et vos performances, vous l’avez trouvé.

Tout est entièrement personnalisable via un logiciel Asus. Vous pourrez donc l’adapter à votre style de jeu, et même créer plusieurs profils sélectionnables très rapidement. Son autonomie sans-fil est de 40 heures environ. On déplore juste le manque d’élément interchangeable, comme Microsoft le propose. Notez aussi qu’une version plus abordable de cette manette existe, à l’image de la Xbox Elite et de la Xbox Elite Core.

Le choix de votre manette PC est important, car il va déterminer votre niveau de confort. Et votre efficacité dans les futurs jeux auxquels vous allez jouer. Il existe plusieurs formes différentes, à vous de trouver celle qui vous correspond le mieux. Vous pourriez par exemple préférer le placement asymétrique des joysticks, typique des produits Xbox ? Ou bien vous pourriez avoir besoin de palettes supplémentaires à l’arrière de votre gamepad pour plus de polyvalence ?

Manette Xbox Elite Series 2 – Crédit : Microsoft

Peut-être ne jouez-vous que rarement avec votre manette, auquel cas un modèle simple suffira. Mais si au contraire vous aspirez à performer, alors vous aurez besoin d’un produit haut de gamme et personnalisable.

Ces questions sont importantes et vous permettront aussi de déterminer le budget à attribuer à l’achat de votre gamepad. Inutile de vous procurer un modèle d’entrée de gamme pour le changer quelques semaines plus tard. Anticiper vos besoins vous permettra assurément de faire le bon choix.

⌨️ Quels sont les avantages à utiliser une manette PC ?

En réalité, il n’y a pas forcément plus d’avantages à jouer sur son PC avec une manette ou avec son clavier et sa souris. Ce choix va surtout dépendre du type de jeu auxquels vous jouez. Et de vos préférences. Pour un MMORPG type World of Warcraft par exemple, vous n’aurez jamais assez de raccourcis pour pouvoir pratiquer correctement. Il est aussi courant de voir les joueurs de FPS jouer avec un clavier et une souris pour augmenter leur précision et leur réactivité.

En revanche, pour ce qui est des RPG, des jeux d’aventure ou des jeux de sport type FIFA, les contrôleurs PC sont à privilégier. Elle apporte en effet un plus grand confort, permettant non seulement une liberté de mouvement supplémentaire, mais aussi plus de praticité en termes d’utilisation, les raccourcis étant toujours plus ou moins les mêmes en fonction du jeu.

Pour les gauchers ou ceux qui utilisent des raccourcis différents, c’est aussi un gain de temps. Plus besoin de foncer dans les paramètres dès le début du jeu pour modifier toutes les touches. La manette a une portée plus universelle.

🎮 Peut-on utiliser sa manette PS5 DualSense sur PC ?

Vous aurez peut-être été étonnés de ne pas voir la célèbre DualSense de la PlayStation 5 dans cette sélection. C’est tout simplement parce que sa compatibilité avec les ordinateurs n’est encore que partielle. Seul Steam la prend en charge, et encore, toutes les fonctionnalités ne sont pas reproduites. Espérons que dans un futur proche Sony remédie à ce défaut et que nous pourrons profiter de cette excellente manette sur PC.

Pour maintenir votre manette PC en parfait état et prolonger sa durée de vie, il est crucial de l’entretenir et de la nettoyer régulièrement. Pour cela, commencez toujours par débrancher la manette de votre PC ou, si elle est sans fil, assurez-vous qu’elle est éteinte. Utilisez un chiffon sec et doux pour essuyer la poussière et les saletés en surface. Pour les zones difficiles à atteindre, comme les interstices entre les boutons, employez un coton-tige légèrement humecté d’alcool ménager ou de vinaigre blanc, en veillant à ne pas laisser l’humidité s’infiltrer à l’intérieur.

Pour les taches plus tenaces, un chiffon légèrement humidifié avec de l’eau ou de l’alcool ménager sera parfait. Suivi bien entendu d’un séchage immédiat avec un chiffon sec pour éviter toute accumulation d’humidité. Évitez l’utilisation de nettoyants abrasifs ou de solvants qui pourraient endommager le revêtement de votre manette. Un entretien régulier, après chaque session de jeu intense ou au minimum une fois par mois, garantira non seulement une meilleure hygiène mais aussi un fonctionnement optimal de votre manette au fil du temps.

