La RTX 3060 s’échauffe sur AOTS : elle devance légèrement la RTX 2070

Les tests de la RTX 3060 sont sous embargo jusqu’au jour de sa sortie, le 25 février. Mais comme toujours, il y a quelques fuites par-ci par-là. Aujourd’hui, ce sont des données en provenance du benchmark AOTS (Ashes of the Singularity).

En Crazy 1080p, la RTX 3060 associée à un processeur Intel Core i7-8700 offre des performances 8,6 % plus élevées que la RTX 2070 : elle marque 6 700 points en moyenne (sur deux tests : elle obtient 6 600 points dans l’un, 6 800 dans l’autre) contre 6 166 points pour la carte Turing. Avec 7 900 points, la RTX 3060 Ti réalise un score 17,9 % supérieur.

Les prix de la RTX 3060 flambent déjà

RTX 3060 Ti vs RTX 3060

NVIDIA a octroyé un GPU GA1060 et 3 584 cœurs CUDA à la RTX 3060, contre un GPU GA104 et 4 864 à la RTX 3060 Ti. Cette dernière a une quantité de mémoire vidéo dédiée moindre (8 Go contre 12 Go) mais bénéficie d’un bus mémoire plus large (256 bits contre 192 bits). La vitesse mémoire est de 14 Gbit/s pour la RTX 3060 Ti et de 16 Gbit/s pour la RTX 3060 ; cela donne des bandes passantes respectives de 448 Go/s et 384 Go/s. La fréquence Boost pour le GPU est de 1,78 GHz pour la RTX 3060 contre 1,67 GHz pour la RTX 3060 Ti.

Le site VideoCardz propose le tableau comparatif ci-dessous. Nous vous livrerons notre verdict sur la RTX 3060 le jour de sa sortie.