Les prix de la RTX 3060 flambent déjà

NVIDIA lancera officiellement sa RTX 3060 dans deux jours. Lorsque l’entreprise nous l’a présentée début janvier, elle avançait un tarif d’entrée de 329 dollars. Malheureusement, à quelques heures de la sortie, les prix seraient déjà largement plus élevés.

Le site Corteks dévoile la valeur de plusieurs RTX 3060 custom chez des détaillants (non spécifiés) outre-Atlantique. La facture s’annonce plus salée que ce qui était prévu : de 490 dollars à 515 dollars. Cela représente une hausse du tarif d’au moins 49 % par rapport à celui préconisé par NVIDIA. En France, le prix de vente conseillé est de 335 euros.

Vers d’autres cartes graphiques RTX aux performances minières bridées ?

Une référence populaire

Modèle RTX 3060 Prix MSI Gaming X Trio 514,99 dollars MSI VentusX2 484,99 dollars Zotac Gaming 499,99 dollars Asus Strix 499,99 dollars Asus TUF 489,99 dollars

Même en supposant que les mesures dissuasives prises par NVIDIA pour limiter les performances minières de la RTX 3060 soient efficaces, la nouvelle venue va débarquer sur un marché vierge de toute concurrence. Par conséquent, le possible désintérêt des mineurs pour celle-ci pourrait n’avoir que peu d’incidence sur son prix et sa disponibilité. Surtout qu’historiquement, les GTX xx60 sont des cartes très populaires ; il est probable que cette RTX 3060 suive le même chemin. Ainsi, le risque est que les fabricants et détaillants soient tentés de profiter de la crise actuelle pour gonfler les tarifs. Tant qu’ils trouvent des acheteurs…