La RX 6000 présentée par AMD hier est proche de la RTX 3080 sur Borderlands 3 et Gears 5

AMD a profité de sa présentation des Ryzen 5000, qui s’est déroulée hier, pour évoquer ses prochaines cartes graphiques Big Navi sous architecture GPU RDNA 2. Un évènement leur sera plus amplement consacré le 28 octobre prochain, mais l’entreprise a donc déjà donné quelques indications. En effet, pour illustrer les performances de son Ryzen 9 5900X dans les jeux vidéo, AMD a divulgué des résultats sur trois jeux : Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare et Gears of War 5 (normalement appelé Gears 5). La puce Ryzen collabore avec « une nouvelle carte graphique Navi », sans aucun doute une RX 6000. Toutefois, l’identité exacte de cette dernière reste inconnue : RX 6800 XT ou RX 6900 XT ?

Logiquement, on aurait tendance à penser que la firme communique les valeurs les plus avantageuses pour ses produits, et qu’il s’agit par conséquent d’une RX 6900XT. Quoi qu’il en soit, ces résultats permettent d’établir un premier point de comparaison avec d’autres cartes sur les mêmes titres. AMD a précisé les paramètres utilisés : réglages « badass », 4K et DX12 pour Borderlands 3 ; « Ultra » et 4K pour COD, idem pour Gears 5.

Un mystérieux ‘Infinity Cache’ associé à un GPU AMD Big Navi

Entre la RTX 2080 Ti et la RTX 3080 ?

Nos confrères de Tom’s Hardware US et de TechPowerUp ont donc réalisé quelques tests. Dans le premier cas, le processeur mobilisé est un Intel Core i9-9900K. Théoriquement, sur les trois jeux en question, il ne devrait pas être un facteur limitant, même face à un Ryzen 9 5900X.

Selon les résultats obtenus par Tom’s Hardware US, comparativement à l’ancienne génération de cartes graphiques AMD, la RX 6000 fait très bonne figure : elle améliore de 83 % le nombre d’images par seconde sur Borderlands 3 et de 88 % sur Gears 5 par rapport à la RX 5700 XT. Elle fait jeu égal avec la RTX 3080 de NVIDIA sur Borderlands 3, mais perd un peu de terrain sur Gears 5.

D’après les données de TechPowerUp, cette RX 6000 se positionne entre la RTX 2080 Ti et la RTX 3080 en matière de performances.

Si la carte en question est bien la RX 6900 XT, le segment très haut de gamme restera donc chasse gardée de NVIDIA. En revanche, en milieu de gamme, les solutions Navi d’AMD pourraient s’imposer. Comme toujours, le facteur déterminant sera bien sûr le prix.