Les présumées spécifications des RX 6900 XT, RX 6800XT, RX 6700 XT en fuite

Possiblement avec 16, 12 et 6 Go de mémoire GDDR6.

Si NVIDIA monopolise le terrain depuis plusieurs semaines avec ses cartes graphiques Ampere, AMD compte bien mener l’offensive dans quelques jours avec ses RX 6000 basées sur GPU Navi sous architecture RDNA 2 ; celles-ci seront officiellement présentées fin octobre, le 28 pour être précis. En attendant, des informations à leur sujet tombent régulièrement : la semaine dernière, on découvrait des GPU Navy Flounder et Sienna Cichlid, nom de code des GPU Navi 22 et 21, avec 40 et 80 unités de calcul, ainsi que des mentions de 16 Go de VRAM pour la RX 6900, 12 Go pour la RX 6800. Des données plus complètes ont fuité au cours du week-end.

Le site a en effet Newegg divulgué les supposées spécifications des Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6700 XT ; ces dernières confirment plusieurs éléments susmentionnés, notamment la quantité de VRAM, dont la vitesse atteindrait 16 Gbit/s dans tous les cas. Ainsi, la RX 6900 XT s’armerait bien de 16 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 256 bits, ce qui donne une bande passante mémoire de 512 Go/s ; les RX 6800 XT et RX 6700 XT, de 12 Go et 6 Go de mémoire respectivement, sur un bus de 192 bits, pour une bande passante de 384 Go/s.

Quelques valeurs surprenantes

Le tableau ci-dessous rassemble les renseignements. Certains semblent plausibles, d’autres un peu moins, comme la fréquence de base fixée à 1 500 MHz pour les trois références. Par ailleurs, en considérant l’ensemble de ses caractéristiques, en particulier la quantité de processeurs de flux, la RX 6700 XT apparait comme destinée à remplacer la RX 5700 XT ; or, cette dernière embarque 8 Go de mémoire GDDR6. Difficile d’envisager une remplaçante avec moins de mémoire vidéo dédiée. Toutes ces valeurs sont donc à recevoir avec la prudence de rigueur.