AMD lance ses processeurs EPYC Milan-X

AMD lance officiellement ses processeurs AMD EPYC de troisième génération avec la technologie AMD 3D V-Cache, nom de code EPYC Milan-X. Si vous avez consulté notre actu d’hier les concernant, les quatre processeurs mentionnés étaient les bons ; logique, puisque les données provenaient d’une diapositive récupérée dans le dossier de presse. La série comprend les EPYC 7773X, EPYC 7573X, EPYC 7473X et EPYC 7373X.

AMD a rassemblé certaines caractéristiques dans le tableau ci-dessous. Pour mémoire, ces processeurs, conçus pour les centres de données, profitent de l’architecture CPU Zen 3, comme les EPYC Milan. Ils bénéficient en plus de la technologie 3D de die stacking appelée 3D V-Cache. Ils héritent de 768 Mo de cache L3 en tout (256 Mo + 512 Mo). AMD argue que ces processeurs offrent « jusqu’à 66 % de performances accrues dans une variété de tâches et scénarii face aux processeurs AMD EPYC comparables de troisième génération sans mémoire stackée ».

Coeurs Modèle # CCD TDP (W) Plage cTDP (W) Fréquence de base (GHz) Fréquence Boost (jusqu’à GHz)* Cache L3 (Mo) Canaux DDR Prix (1KU) 64 7773X 8 280 225-280 2,2 3,5 768 8 8800 dollars 32 7573X 8 280 225-280 2,8 3,6 768 8 5590 dollars 24 7473X 8 240 225-280 2,8 3,7 768 8 3900 dollars 16 7373X 8 240 225-280 3,05 3,8 768 8 4185 dollars Processeurs AMD EPYC 7003 avec technologie AMD 3D V-Cache

Toujours devant la concurrence

Au sujet de performances, AMD rapporte les mesures suivantes :

« Le processeur 16 cœurs AMD EPYC 7373X offre des performances jusqu’à 66 % accrues dans les simulations sur Synopsys VCS, face au processeur EPYC 73F3.

Le processeur 64 cœurs AMD EPYC 7773X offre, en moyenne, des performances supérieures de 44 % sur les applications de simulation Altair Radioss face au processeur concurrent le plus en vue.

Le processeur 32 cœurs AMD EPYC 7573X peut résoudre 88 % de problèmes CFD en plus chaque jour que le processeur concurrent comparable pourvu de 32 cœurs en exécutant Ansys CFX. »

Concernant les deux dernières comparaisons impliquant des processeurs Intel, apportons quelques précisions. Le premier affrontement met en opposition une paire de processeurs EPYC 7773X à 64 cœurs chacun versus une paire d’Intel Xeon Platinum 8380 à 40 cœurs chacun (soit un système 128 cœurs versus un à 80 cœurs, mais 40 cœurs est la configuration maximale proposée par Intel actuellement) ; le second, une paire d’EPYC 7573X à 32 cœurs chacun versus une paire de Xeon Platinum 8362 à 32 cœurs chacun dans le deuxième (soit un duel plus équilibré entre deux systèmes à 64 cœurs).

Une réduction du TCO

Vous l’aurez constaté à travers la vidéo, les arguments marketing mis en avant par AMD ne se focalisent pas uniquement sur les gains de performance. L’entreprise met également l’accent sur la baisse des coûts de fonctionnement / environnementaux qu’ils induisent :

« Ces performances permettent aux clients de déployer moins de serveurs et de réduire leur consommation électrique dans le datacenter, participant à la réduction du TCO (Total Cost of Ownership), à la réduction de l’empreinte carbone tout en participant aux objectifs environnementaux. Par exemple, un datacenter type exécutant 4600 jobs par jour sur le test cfx-50 de Ansys CFX et utilisant des serveurs avec processeurs 2P AMD EPYC 7573X peuvent réduire le nombre de serveurs requis de 20 à 10 tout en diminuant la consommation électrique de 49 % face aux serveurs équipés des derniers processeurs 2P 32 cœurs de la concurrence. Il en résulte une réduction du TCO de 51% sur trois ans.

En d’autres termes, choisir les processeurs AMD EPYC de troisième génération avec AMD 3D V-Cache pour ce déploiement équivaudrait à un bénéfice environnemental annuel équivalent à plus de 32 hectares de forêt américaine en équivalence de séquestration carbone. »

Partenaires industriels

Enfin, AMD vante aussi un large support de l’écosystème industriel.

« Les processeurs AMD EPYC de troisième génération avec technologie AMD 3D V-Cache sont disponibles aujourd’hui auprès d’un grand nombre de partenaires OEM et notamment Atos, Cisco, Dell Technologies, Gigabyte, HPE, Lenovo, QCT et Supermicro. Les processeurs AMD EPYC de troisième génération avec technologie AMD 3D V-Cache sont largement pris en charge par l’écosystème de partenaires AMD et notamment Altair, Ansys, Cadence, Dassault Systèmes, Siemens et Synopsys. »

Pour finir, la firme rappelle que les machines virtuelles Microsoft Azure HBv3 ont désormais été « pleinement mises à jour vers la troisième génération de processeurs AMD EPYC avec technologie AMD 3D V-Cache. D’après Microsoft, les VMs HBv3 ont le taux d’adoption le plus rapide de la plateforme Azure HPC et profitent de gains de performance allant jusqu’à 80 % dans des tâches HPC clés grâce à l’ajout d’AMD 3D V-Cache face aux précédentes VMs HBv3. »

