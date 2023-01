La Switch est loin d’être finie : Nintendo va en produire davantage en 2023

Nintendo produira davantage de Switch que prévu en 2023 ; en 2022, la firme a vendu environ 21 millions exemplaires de sa console. Si cette dernière approche peut-être de sa fin de vie, un jeu comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom devrait apporter un énième souffle à la machine.

2022 a encore été une belle année pour la Nintendo Switch : lancée en 2017, elle est devenue la console la plus vendue en France (avec un peu plus de 7 millions d’exemplaires écoulés depuis sa sortie) et trône en tête des ventes dans de nombreux pays. Si des rumeurs autour d’une nouvelle Switch vont bon train (rien de nouveau, c’est une constante quasiment depuis le lancement de la console), Nintendo n’a clairement pas l’intention d’abandonner sa Koopa Troopa aux œufs d’or. En effet, selon un rapport de Bloomberg, la firme nippone a prévu d’augmenter la production de Nintendo Switch en 2023.

© Nintendo

Le journal précise que Nintendo tablait sur 19 millions de ventes pour l’année fiscale de 2022 (laquelle se terminera en mars). Finalement, l’entreprise devrait écouler environ 21 millions de Switch. Bloomberg n’a pas de quantité précise à communiquer pour l’instant pour 2023. Reste que Nintendo aurait décidé, et informé ses fournisseurs, que davantage de Switch serait produite au cours de l’année fiscale à venir. C’est une décision qui en surprend certains à ce stade de la vie de la console.

Les analystes s’attendent plutôt à une baisse de la demande, en raison des spéculations autour de la prochaine génération. « Les gens vont bientôt commencer à spéculer sur le matériel de prochaine génération et sont susceptibles de s’abstenir d’acheter l’ancienne console. Un ralentissement de la dynamique des ventes de la Switch est inévitable », estime Kenji Fukuyama, analyste chez UBS Securities. Les dirigeants de Nintendo partagent peut-être cet avis, mais estiment que la relative baisse de la demande fin 2022 découle davantage d’un manque d’offre. Bon, faute d’avoir des estimations quantifiées pour 2023, difficile de jauger du succès escompté.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dernier gros jeu de la Nintendo Switch ?

Comme nous l’écrivons en début d’article, depuis sa sortie en mars 2017, les spéculations autour d’une Switch plus puissante ont régulièrement agité la toile. De fait, la Nintendo Switch a débarqué avec un SoC déjà dépassé pour l’époque : un NVIDIA Tegra X1 conférant une puissance théorique FP32 de 393,2 GFLOPS à la machine. En dépit de sa puissance très modérée, même en 2017, la console n’a clairement pas eu de mal à trouver son public.

Au-delà de la qualité graphique des jeux, la Nintendo Switch a bien sûr pour elle d’autres atouts. Son prix déjà : 319 euros pour le modèle OLED, 270 euros pour l’ancienne version. Son concept de machine hybride ensuite, à la fois console de salon proposant du multijoueurs local jusqu’à 8, et console portable. Enfin, la force des licences Nintendo, avec des franchises phares telles que Mario, Zelda, ou Animal Crossing.

De fait, la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en mai prochain marquera peut-être le chant du cygne de la Switch, au même titre que Zelda BOTW avait inauguré son règne. Avec une politique tarifaire appropriée, la Switch pourrait ainsi continuer à très bien se vendre au cours des prochains mois.

Source : Bloomberg