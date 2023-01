La version Overdrive de Cyberpunk 2077 comparée au jeu actuel avec les réglages en Ultra

CD Projekt RED proposera prochainement une mise à jour gratuite pour son Cyberpunk 2077 qui ajoutera notamment un mode Overdrive. Contrairement au patch next gen, qui corrigeait de nombreux errements du jeu, cette mise à jour se focalisera sur l’aspect graphique : elle apportera le NVIDIA DLSS 3 et améliorera les effets ray tracing. NVIDIA avait proposé une première vidéo illustrant les changements en septembre dernier. Comme il l’avait fait pour The Witcher 3 Next Gen, l’auteur de la chaîne YouTube Cycu1 propose pour sa part une vidéo comparative qui oppose Cyberpunk 2077 tel qu’il s’affiche actuellement avec les paramètres en Ultra et et Cyberpunk 2077 à la sauce Overdrive.

Pour réaliser cette comparaison, l’auteur a récupéré plusieurs séquences de l’Overdrive issues d’autres vidéos. Celles de Cyberpunk 2077 ont été capturées à partir de la version 1.61 du jeu, avec les détails en Ultra et le DLSS réglé en Auto, sur un PC armé d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition et d’un processeur Ryzen 9 3900.

© Cycu1 © Cycu1

Steam : le meilleur de 2022

Des effets de ray tracing améliorés

Libre à chacun d’apprécier, ou pas, la profusion d’effets ray tracing. Pour sa part, NVIDIA considère que cet “Overdrive Mode profite de la puissance des cartes graphiques GeForce RTX 40 Series pour porter les graphismes sensationnels du jeu vers de nouveaux sommets”.

Plus précisément, l’Overdrive Mode de Cyberpunk 2077 apporte les changements ci-dessous :

“Le NVIDIA RTXDI (Direct Illumination) donne à chaque enseigne au néon, lampadaire, phare de voiture, panneau d’affichage LED et téléviseur un éclairage et des ombres précis par lancer de rayons, baignant les objets, les murs, les voitures et les piétons dans un éclairage précis.

L’éclairage indirect par lancer de rayons et les réflexions rebondissent désormais plusieurs fois, alors que la solution précédente n’engendrait qu’un seul rebond. Il en résulte un éclairage global, des réflexions et des autoréflexions encore plus précis, réalistes et immersifs.

Les réflexions par traçage de rayons sont désormais rendues en pleine résolution, ce qui améliore encore leur qualité.

L’éclairage amélioré intègre une physique améliorée rendant inutile toute autre technique d’occlusion.”

Pour le moment, la date de publication de cette mise à jour gratuite n’est pas connue.