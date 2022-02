L’AMD Athlon Gold Pro 4150GE soumis à une ribambelle de tests

Un processeur qui se montre globalement plus performant que le Core i3-9100 d’Intel.

En début de mois, des informations au sujet d’un APU Athlon Gold Pro 4150GE ont fuité. Il s’agit d’un processeur 4 cœurs / 4 threads muni de cœurs graphiques Vega. Le site russe Yandex Zen livre les résultats de cette puce sur plusieurs benchmarks.

À en croire la source, l’APU a une fréquence de base de 3,3 GHz et une fréquence Boost de 3,8 GHz. Les cinq cœurs graphiques Vega (320 processeurs de flux) sont cadencés à 1,5 GHz. Le processeur a 4 Mo de cache L3 et un TDP de 35 W. Pour effectuer ses essais, le testeur a installé l’Ahtlon sur une carte mère Gigabyte B450 et l’a associé à de la mémoire DDR4-3000. L’APU est refroidi par un ventirad AMD Wraith Stealth. L’auteur de l’article a comparé certains des résultats avec ceux obtenus par le Ryzen 3 1300X.

Quelques-uns des résultats

Le testeur a mis l’APU à l’épreuve sur de nombreux benchmarks tels que CPU-Z, Geekbench 5, Passmark CPU… Dans la première fuite, nous avions déjà eu des résultats sur CPU-Z : le processeur marquait 460 points en mono-cœur et 1785 points en multicœurs. Il fait un peu mieux ici, avec 463,8 points et 1846,5 points respectivement ; les valeurs sont en tout cas cohérentes.

Par ailleurs, l’article nous apprend que dans une pièce à 26°C, la température du processeur n’a pas dépassé les 53°C.

En conclusion, l’auteur estime que cet APU peut être un bon candidat pour une mise à niveau. Il devance notamment le Core i3-9100 d’Intel. Se pose toutefois la question du prix. Pour acquérir cet Ahtlon, le testeur a déboursé environ 175 dollars, soit 150 euros. Pour la comparaison, le Core i3-12300F se trouve à 120 euros, tandis que la version dotée d’un iGPU, le Core i3-12300, se négocie plutôt 170 euros.

Source : YandexZen via Tom’s Hardware US