AMD pourrait bientôt lancer un APU Athlon Gold Pro 4150GE

Nous savons qu’AMD prépare des Ryzen 4000 Renoir-X. Mais selon des informations rapportées par Tum_Apisak et ExecutableFix, la société prévoit également de lancer un APU Athlon Gold Pro 4150GE. Le premier a trouvé une entrée dans CPU-Z tandis que le second a partagé un cliché dudit processeur.

Avant tout, rappelons que la gamme d’APU Ryzen 4000 Pro comprend des Ryzen 7, Ryzen 5 et Ryzen 3, mais qu’en dessous du Ryzen 3 PRO 4350GE, on trouve des Athlon Gold PRO 3150G / GE et un Athlon Silver PRO 3125GE. Depuis, l’entreprise a également lancé trois Ryzen Pro 5000 sous architecture Zen 3 avec leur variante GE (TDP de 35 W), mais aucun Athlon.

Processeur AMD Ryzen 3 PRO 5350G AMD Ryzen 5 PRO 5650G AMD Ryzen 7 PRO 5750G CPU Architecture Zen 3 Zen 3 Zen 3 Cœurs / Threads 4 / 8 6 / 12 8 / 16 Fréquence de base 4,00 GHz 3,90 GHz 3,80 GHz Fréquence Boost 4,20 GHz 4,40 GHz 4,60 GHz L3 Cache 8 Mo 16 Mo 16 Mo L2 Cache 2 Mo 3 Mo 4 Mo iGPU Vega 6 Vega 7 Vega 8 Fréquence iGPU 1,7 GHz 1,9 GHz 2,0 GHz TDP 65W 65W 65W

Un score multicœurs légèrement supérieur à celui du Core i3-9100F

Sur la base de ce qu’affiche CPU-Z, l’APU Athlon Gold Pro 4150GE « Renoir » possède 4 cœurs / 4 threads et 4 Mo de cache L3. Sa fréquence Boost est ici de 3,8 GHz. Il hérite naturellement d’un processeur graphique sous architecture Vega. Le processeur marque 460 points en mono-cœur et 1785 points en multicœurs. Ce sont des performances qui se situent entre celles d’un Core i3-10100F et d’un Core i3-9100F d’Intel. En général, les Ryzen Pro et non-Pro vont par deux. On peut donc aussi s’attendre à un modèle pour le grand public. En revanche, nous n’avons aucune date.