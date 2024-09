Le Bluetooth 6.0 débarque : une nouvelle ère pour la localisation des objets connectés

©Bluetooth Special Interest Group

Le Bluetooth Special Interest Group (SIG) annonce la sortie tant attendue de la version 6.0 du standard Bluetooth, introduisant une série d’améliorations significatives depuis la version 5.0 lancée en 2016 et mise à jour pour la dernière fois en 2023. Cette nouvelle itération se concentre particulièrement sur l‘optimisation de la consommation énergétique, la réduction de la latence et l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité de localisation baptisée “Bluetooth Channel Sounding“.

Une meilleure efficacité énergétique pour l’IoT

Le Bluetooth 6.0 met l’accent sur l’efficacité énergétique, un aspect crucial pour l’univers des objets connectés. Deux innovations majeures, le “Decision-Based Advertising Filtering” et le “Monitoring Advertisers“, permettent aux dispositifs Bluetooth de minimiser leur consommation d’énergie en se concentrant uniquement sur les données pertinentes transmises sur les canaux primaires.

DBAF – ©Bluetooth Special Interest Group

Plutôt que de scanner inutilement tous les canaux, les appareils équipés du Bluetooth 6.0 peuvent désormais utiliser le DBAF pour identifier et ignorer les signaux non pertinents, préservant ainsi la batterie. La fonctionnalité Monitoring Advertisers permet quant à elle de détecter si un appareil est hors de portée avant même de tenter une connexion. Cette capacité permet d’éviter les tentatives de connexion infructueuses, économisant ainsi une quantité d’énergie non négligeable.

Une latence significativement réduite

Le Bluetooth 6.0 s’attaque également au problème récurrent de la latence. L’optimisation de la couche d’adaptation isochrone (ISOAL) permet de diviser les paquets de données volumineux en segments plus petits tout en préservant la synchronisation.

ISOAL – ©Bluetooth Special Interest Group

Cette avancée technique ouvre la voie à une nouvelle ère pour les appareils audio sans fil, notamment dans le domaine du jeu vidéo où la réactivité est cruciale. En réduisant le délai entre l’envoi et la réception des données, le Bluetooth 6.0 promet une expérience utilisateur plus fluide et immersive.

Bluetooth Channel Sounding : la localisation haute précision

La fonctionnalité phare du Bluetooth 6.0 réside incontestablement dans le “Bluetooth Channel Sounding” (BCS). Cette innovation offre aux appareils compatibles la possibilité de déterminer leur positionnement mutuel avec une précision “centimétrique” sur des distances considérables, surpassant potentiellement les solutions existantes comme l’Ultra-Wide Band (UWB). Cette technologie ouvre un large éventail de possibilités pour les applications de localisation, offrant une alternative prometteuse aux technologies propriétaires comme les AirTags d’Apple.

©Bluetooth Special Interest Group

À l’heure actuelle, les solutions de localisation telles que “Find My Device” d’Android et “Find My” d’Apple exploitent déjà la technologie Bluetooth. Apple se repose également sur des puces Ultra-Wide Band pour atteindre une précision optimale. Le BCS utilise de son côté l’échange de signaux RF entre un initiateur et un réflecteur. En exploitant la mesure de phase (“Phase-Based Ranging“) et le temps de trajet aller-retour (“Round-Trip Time“), cette technologie permet de déterminer la distance entre les appareils avec une fiabilité accrue, même dans des environnements complexes.

L’arrivée du BCS pourrait donc bien changer la donne en rendant la géolocalisation précise accessible à tous, sans avoir recours à des puces UWB. Reste à observer comment les fabricants d’appareils connectés sauront exploiter pleinement le potentiel de cette nouvelle norme pour proposer des produits et services innovants.