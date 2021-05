Le Core i5-11400H affronte le Ryzen 5 5600H sur CPU-Z

Il y a deux semaines, Intel a étoffé sa gamme de processeurs mobiles Tiger Lake avec des modèles à 6 et 8 cœurs. Jusqu’alors, cette famille lancée en septembre 2020 se bornait à des puces 2 et 4 cœurs ; insuffisant pour rivaliser avec les Ryzen 5, 7 et 9 d’AMD, les premiers étant dotés de 6 cœurs / 12 threads et les deux autres de 8 cœurs / 16 threads. Toutefois, le Core i5-11400H d’Intel, le meilleur 6 cœurs / 12 threads des Tiger Lake-H, semble offrir des prestations un peu en retrait en multicœurs par rapport au Ryzen 5 5600H d’AMD.

C’est ce qui ressort de résultats sur le benchmark CPU-Z fournis par Tum_Apisak : le Core i5-11400H obtient 528 points dans le test mono-cœur et 3301 points en multicœurs. Or, le Ryzen 5 5600H obtient 547 et 4228 points respectivement. La puce d’AMD se montre ainsi environ 4 % plus véloce en mono-cœur que le Core i5-11400H et 28 % supérieur en multicœurs. Restons quand même prudents, puisque les performances d’un processeur mobile varient selon le TDP et le modèle de PC portable dans lequel il prend place.

Benchmark CPU-Z Test mono-cœur Test multicœurs Intel Core i5-11400H 528 3301 AMD Ryzen 5 5600H 547 4228

10 nm vs 7 nm

Le Core i5-11400H est gravé en SuperFin 10 nm et possède une architecture CPU Tiger Lake ; le Ryzen 5 5600H est gravé en 7 nm par TSMC et repose sur une architecture CPU Zen 3. La puce d’Intel a une fréquence de base de 2,4 GHz et une fréquence Turbo de 4,6 GHz. Son TDP est configurable entre 35 et 45 W. Le Ryzen a une fréquence de base de 3,3 GHz et une fréquence Boost de 4,2 GHz. Son cTDP est de 35-54 W.

Source : Tom’s Hardware US