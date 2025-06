Le Galaxy S25 Edge est-il si solide ? Un youtubeur a tenté de le tordre

Samsung a annoncé son téléphone le plus fin plus tôt cette année, le Galaxy S25 Edge, un appareil qui a suscité pas mal d’attention des geeks et fans de smartphones ultra fins. Bien qu’il s’agisse essentiellement d’une réplique du Galaxy S25 Plus en termes de spécifications, c’est son design élégant qui se distingue.

Le dispositif n’a qu’une épaisseur de 5,8 mm, ce qui signifie que la société a fait des compromis sur l’autonomie de la batterie et un capteur de caméra supplémentaire. Cependant, ce qui préoccupe le plus les utilisateurs est de savoir si le téléphone pliera sous la pression. Un nouveau test montre si le Galaxy S25 Edge est durable.

Un YouTubeur teste la durabilité du Galaxy S25 Edge

Le YouTubeur JerryRigEverything a effectué un test de durabilité et de flexion détaillé du Galaxy S25 Edge pour voir si l’appareil peut supporter les contraintes quotidiennes. Il semble que le Galaxy S25 Edge ait survécu au test de flexion, restant parfaitement intact et en état de fonctionnement. Le test de durabilité a été détaillé, et une vidéo est disponible pour plus de précisions.

Avant de procéder au test de flexion, Zack de JerryRigEverything a également effectué son évaluation de rayures, pour juger si l’écran du Galaxy S25 Edge est aussi bon que celui du Galaxy S25 Ultra. Comme la plupart des autres smartphones testés par Zack, le S25 Edge a été rayé au niveau 6 avec des rainures plus profondes au niveau 7. Le YouTubeur a ensuite allumé le téléphone avec son briquet, et il a été constaté que l’écran a résisté à la chaleur et est resté en parfait état.

Le Galaxy S25 Edge est plutôt robuste

Avant l’annonce du Galaxy S25 Edge, il était spéculé que le design plus fin compromettrait l’intégrité structurelle de l’appareil, mais il semble que Samsung ait réussi avec son châssis en titane. Zack a appliqué une force maximale, ce qui a donné à l’appareil une légère flexion d’un côté, et de l’autre côté, le panneau arrière a été légèrement soulevé. Bien que cela puisse compromettre les capacités de résistance à l’eau du téléphone, il n’y a pas eu de dommages structurels.

Le YouTubeur a déclaré que les résultats étaient surprenants et que les utilisateurs ne devraient pas s’inquiéter de plier le téléphone, même sous une pression intense. Cela soulève la question de savoir si Apple serait capable d’atteindre la même durabilité structurelle. L’iPhone 17 Air d’Apple devrait être un peu plus fin que le Galaxy S25 Edge, avec un châssis de 5,5 mm, ce qui pourrait le rendre légèrement moins durable, mais il reste à voir comment le géant de Cupertino gérera cet aspect.