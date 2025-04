Le Galaxy S25 Edge pourrait être l’un des plus chers de la gamme

Le Galaxy S25 Edge, un modèle ultra-fin et premium de Samsung, pourrait être le plus cher de la gamme S25, avec des prix européens révélés par une fuite, positionnant le modèle de base à environ 1 362 €.

Depuis le lancement de la série Galaxy S25 en début d’année, l’attention s’est déplacée vers le Galaxy S25 Edge. Ce modèle ultra-fin est présenté comme un concurrent direct de l’iPhone 17 Air, visant les utilisateurs recherchant un équilibre entre performance et esthétique. Initialement prévu pour une sortie en avril 2025, le lancement pourrait être légèrement retardé en raison d’une stratégie de lancement réévaluée, et non de problèmes techniques comme initialement spéculé.

Prix supposé du Galaxy S25 Edge en Europe

Une fuite récente a révélé les prix européens du Galaxy S25 Edge via une liste temporairement visible sur le site d’un détaillant italien, Zennetti. Selon cette liste, le modèle de base serait proposé à 1362 €, soit environ 1498 USD. La variante 512 Go serait quant à elle affichée 1488€, soit environ 1636 dollars américains. Ces prix dépassent les précédentes spéculations, qui estimaient le modèle 256 Go entre 1249 € et 1259 €, et le modèle 512 Go entre 1369 € et 1379 €.

Image : GSMArena

Ces informations suggèrent que Samsung positionne le Galaxy S25 Edge au-dessus du S25 Plus, avec des prix plus élevés que ceux des appareils de milieu de gamme. Le S25 Edge pourrait ainsi devenir le modèle le plus cher de la gamme S25, se distinguant par son design et son prix premium. Un autre détaillant italien, Epto, a confirmé ces détails de prix, renforçant l’hypothèse d’un positionnement tarifaire élevé.

Caractéristiques et concurrence

Le Galaxy S25 Edge devrait être disponible en trois coloris : Titanium Jetblack, Titanium Icyblue, et Titanium Silver. Il est présenté comme un concurrent direct de l’iPhone 17 Air d’Apple. Les spécifications précises du modèle n’ont pas encore été officiellement confirmées, mais plusieurs fuites ont déjà donné un aperçu de ses caractéristiques.

Conclusion

Le Galaxy S25 Edge suscite beaucoup d’attention avec son design ultra-fin et ses prix élevés. Bien que le lancement soit retardé, les fuites récentes donnent une idée claire de la stratégie de Samsung pour ce modèle. Les consommateurs devront attendre les annonces officielles pour confirmer ces informations.