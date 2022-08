Le jeu Black Myth : Wukong montre plusieurs minutes de gameplay en 4K / RTX ON

NVIDIA nous montre un Roi-Singe sous son plus beau jour.

La chaîne YouTube NVIDIA GeForce a publié une séquence de 8 minutes de gameplay du jeu Black Myth : Wukong. Développé par Game Science dans l’Unreal Engine 5, ce jeu propose des effets ray tracing et supporte le NVIDIA DLSS.

Le studio avait publié une vidéo de gameplay pré-alpha en août 2020 et tablait sur une sortie en 2023 dans une interview accordée à IGN China la même année. Le joueur incarne Sun Wukong, un personnage issu de La Pérégrination vers l’Ouest de Wu Cheng En. Il n’y a pas beaucoup d’informations sur Black Myth : Wukong mais le titre semble s’inspirer de Dark Souls pour son gameplay. Le titre sera jouable sur PC et consoles de génération actuelle.

Un jeu ambitieux

Les développeurs écrivent sur le site officiel : « Grâce à des graphismes de haute qualité, à des détails soignés, à des combats immersifs et à un scénario de qualité, nous sommes en mesure de construire ce monde fantastique […]. C’est un monde sauvage et romantique, rempli de fantaisie et de mystère, qui semble pourtant exister réellement. Black Myth : WuKong est notre première tentative de créer cet univers de fiction ultime. »

L’avenir nous dira si le résultat est à la hauteur des promesses. À ce stade, le jeu n’est pas référencé sur Steam ou sur l’Epic Games Store.