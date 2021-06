Le jeu The Ascent se montre dans une vidéo de 12 minutes

Un titre qui se déroule dans un univers cyberpunk et qui prend en charge le RTX et le DLSS.

Parmi les prochains jeux qui bénéficieront à la fois du ray tracing et du DLSS, figure The Ascent. Développé par Neon Giant, ce titra sortira le 29 juillet prochain. Il se définit comme un jeu d’action et de tir RPG dans un univers cyberpunk et sera jouable seul ou en co-op. Si ce soft vous intéresse, IGN a partagé une vidéo ; elle dévoile une grosse dizaine de minutes de gameplay, commentés par Arcade Berg, co-fondateur du studio.

Ce jeu de tir en vue isométrique propose un système de couverture et semble avoir des environnements relativement destructibles. En ce qui concerne le synopsis, on peut lire sur sa page Steam le descriptif suivant : « Bienvenue dans l’Arcologie du groupe The Ascent, une mégalopole dirigée par des corporations et peuplée de créatures venues des quatre coins de la galaxie. Vous incarnez un simple travailleur, réduit en esclavage par la multinationale qui contrôle tout et tout le monde dans votre district. Un jour, vous êtes soudain pris dans un tourbillon d’événements catastrophiques : le groupe The Ascent s’effondre pour une raison inconnue, menaçant ainsi la survie de votre district. Vous devez prendre les armes, et embarquez alors dans une nouvelle mission afin de découvrir ce qu’il s’est réellement passé. »

Le jeu Control est offert sur l’Epic Games Store

Les configurations pour jouer à The Ascent

Le studio a renseigné les configurations minimale et recommandée sur la plateforme de Valve. The Ascent nécessite une machine sous Windows 10 64 bits. Celle-ci doit embarquer au minimum un processeur Intel Core i5-4670K / AMD FX-8350 ou équivalent ; une carte graphique GeForce GTX 660 / Radeon R9 390X ; 8 Go de RAM. La configuration recommandée préconise un processeur i7 ou équivalent ; 16 Go de RAM ; une surprenante GTX 2070 – on suppose qu’il s’agit de la RTX 2070. Dans tous les cas, prévoyez 35 Go d’espace disque.

Enfin, vous pouvez découvrir le trailer RTX ci-dessous.