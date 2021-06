La RTX 3080 Ti s’illustre sur Doom Eternal en 4K avec du ray tracing

NVIDIA accompagne le lancement de ses deux nouvelles références RTX 3000 Ampere, les GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti, de nouveaux jeux éligibles avec les technologies RTX (ray tracing et DLSS), dont les « superproductions DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2 et Rainbow Six Siege ».

Ces ajouts permettent à la firme de clamer « qu’il y a maintenant plus de 130 jeux et applications supportant les technologies d’accélération NVIDIA RTX, dont le ray tracing accéléré par les RT Cores, le NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) accéléré par les Tensor Cores et d’autres fonctions d’IA ». Parmi les titres qui supportent à la fois le ray tracing et le DLSS figurent The Ascent, DYING : 1983, Icarus, LEGO Builder’s Journey, The Persistence et DOOM Eternal. NVIDIA a d’ailleurs choisi ce dernier pour illustrer les capacités de sa GeForce RTX 3080 Ti qui, comme la RTX 3080 il y a quelques mois, fait tourner la production d’id Software en 4K avec un nombre d’images par seconde élevé, mais cette fois, avec du ray tracing.

Toutefois, précisons que DOOM Eternal est un modèle d’optimisation sur PC. De plus, en 2019, ses développeurs avaient promis que leur production gérerait le ray tracing mieux que tout le monde. Si vous possédez le jeu et une GeForce RTX, sachez que la mise à jour ray tracing pour DOOM Eternal est attendue dans le courant du mois, à une date non spécifiée.

Red Dead Redemption 2 et Rainbow Six Siege adoptent le DLSS

Pour les deux autres titres phares susmentionnées, Red Dead Redemption 2 et Rainbow Six Siege, pas de ray tracing RTX pour le moment. En effet, la prise en charge des technologies d’accélération NVIDIA RTX évoquées par NVIDIA concerne le DLSS. Aucune vidéo pour Red Dead Redemption 2, mais celle pour Rainbow Six Siege montre une belle hausse du framerate en 4K. Cependant, sauf erreur de notre part, le GPU utilisé n’est pas mentionné.

Par ailleurs, ci-dessous, d’autres vidéos de titres qui adoptent le NVIDIA RTX.

Enfin, comme le rappelle NVIDIA dans son dossier de presse, le RTX ne se limite pas aux jeux vidéo. Il cible aussi les créateurs et les diffuseurs, puisque « RTX accélère l’application de photographie n° 1 – Adobe Photoshop ; l’application de montage vidéo n° 1 – Adobe Premiere Pro ; l’application de diffusion n° 1 – OBS ; et tous les principaux moteurs de rendu 3D ».

NVIDIA : 9 jeux supplémentaires adoptent le DLSS en mai, dont Everspace 2 et No Man’s Sky

Le NVIDIA Reflex désormais supporté « par 12 des 15 plus grands « shooter » de compétition »

Le NVIDIA Reflex est un autre élément sur lequel la société axe sa communication. Pour ceux qui l’ignoreraient, « NVIDIA Reflex est une suite de technologies qui mesurent et optimisent la latence du système dans les jeux de compétition et améliorent la réactivité du PC, permettant aux joueurs de cibler plus facilement leurs adversaires et d’ajuster leurs tirs ».

Inauguré il y a neuf mois, le NVIDIA Reflex sera prochainement disponible dans CrossFire HD, Escape from Tarkov, Naraka : Bladepoint et War Thunder. NVIDIA allègue que « 12 des 15 jeux de tir compétitifs les plus joués prennent désormais en charge Reflex, notamment Apex Legends, Call of Duty : Black Ops Cold War, Call of Duty : Warzone, Destiny 2, Enlisted, Fortnite, Overwatch, Rainbow Six Siege, Rust et Valorant ».