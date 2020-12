Le lanceur Epic Games ferait chauffer certains processeurs AMD Ryzen

Si vous avez finalement décidé d’installer le lanceur Epic Games sur votre PC pour profiter des 15 titres que la plateforme offre en cette fin d’année, méfiez-vous, le laisser tourner en arrière-plan pourrait mettre à mal votre processeur. En effet, certains utilisateurs rapportent une hausse inexpliquée de la température de leur CPU.

Des membres de Reddit ont d’abord fait part de leur découverte. Parmi eux, un certain Neoncarbon a constaté que fermer le lanceur Epic Games avait permis d’abaisser la température de son processeur Ryzen 7 5800X de 50°C à 37°C. À partir de ces accusations, le site Hot Hardware a mené quelques investigations.

Quelques astuces pour jouer à Cyberpunk 2077 sur une configuration très faiblarde

De 34 à 56°C avec un Ryzen 9 5950X

Nathan Ord a lui aussi constaté une hausse de la température de son processeur : son Ryzen 9 5950X chauffe jusqu’à 56,78°C lorsque le lanceur Epic Games fonctionne, contre 34,28°C lorsqu’il n’est pas en cours d’exécution. Un constat pour le moins étrange, puisque la très légère sollicitation du processeur induit (quelques pourcents) ne devrait pas se traduire par une hausse de la température aussi conséquente. Notez que le phénomène ne se produit pas sur d’autres lanceurs comme Steam ou GOG.

Hot Hardware rapporte « qu’avoir le lanceur Epic Games ouvert implique que cinq processus différents fonctionnent en même temps. Par curiosité, nous avons lancé Glasswire, qui est un moniteur de trafic réseau gratuit. Nous avons constaté que le lanceur Epic Games et les processus associés envoyaient des données à intervalles réguliers vers plus de 22 serveurs différents ». Le site ajoute qu’en « l’espace d’une heure environ, Epic Games a envoyé plus de 514 Ko de données à un ou plusieurs serveurs. C’est plus de 14 fois ce que Steam et NVIDIA GeForce Experience envoient en arrière-plan pendant la même période ».

Apparemment, le phénomène affecterait autant les processeurs AMD Ryzen et possiblement les Intel Core, mais pas systématiquement. Par exemple, votre rédacteur n’a pour sa part rien constaté d’anormal avec son Core i5-4690K. N’hésitez pas à nous faire part de vos découvertes si vous remarquez une hausse des températures avec le lanceur d’Epic en arrière-plan. Si vous êtes concerné, l’un des moyens de remédier à ce problème consiste à lancer l’Epic Games via le client GOG Galaxy selon VideoCardz.