Quelques astuces pour jouer à Cyberpunk 2077 sur une configuration très faiblarde

Vous avez essayé de régler les paramètres graphiques de Cyberpunk 2077 au minimum, espérant désespérément le faire fonctionner sur votre machine, mais rien n’y fait, le titre de CD Projekt terrasse votre PC ? Si le Père Noël ne vous apporte pas une carte graphique de dernière génération, pas de panique, il y a d’autres alternatives. Sur YouTube, la chaîne LowSpecGamer propose des astuces pour pour gagner quelques précieuses images par seconde sur des PC armés d’une solution graphique intégrée ou d’une carte graphique d’entrée de gamme. Après tout, l’APU Ryzen 5 4500U de l’Aya Neo fait bien tourner Cyberpunk 2077 à environ 30 images par secondes !

Selon Tom’s Hardware US, sur une machine dotée d’un APU Athlon 3000G, un simple processeur 2 cœurs / 4 threads avec 3 cœurs GPU Vega, ces manipulations permettent un gain d’images par seconde d’environ 50 %. En effet, une fois celles-ci appliquées, notre confrère indique obtenir 30 images par seconde dans une zone urbaine, contre 20 auparavant. La technique consiste à réduire certains réglages à des valeurs inférieures à celles accessibles depuis les options du jeu.

Analyse des performances GPU sur Cyberpunk 2077

Quelques lignes à modifier dans les fichiers du jeu

Les premières manipulations s’effectuent toutefois directement dans les paramètres du jeu. Dans l’onglet Gameplay, réglez la densité de la foule sur la valeur minimale.

L’autre modification importante concerne le Static Fidelity FX CAS (Contrast Adaptative Sharpening). Ordinairement, cette fonctionnalité n’est qu’accessible dans le panneau de configuration AMD. Cependant, ici, elle est implémentée directement dans le jeu et donc compatible avec toutes les solutions graphiques. Lorsque vous la réglez sur 50 %, le réglage le plus bas proposé dans le jeu, cela engendre beaucoup de flou à cause de l’anti-aliasing forcé. Toutefois, il y a un moyen de contourner le problème.

Analyse des performances CPU sur Cyberpunk 2077

Tout d’abord, accédez au fichier options/json dans le répertoire d’installation du jeu (r6/config/settings/platform/pc/options.json) ainsi qu’au fichier userSettings.json dans :\Users\YOUR USER\AppData\Local\CD Projekt Red\Cyberpunk 2077\UserSettings.json. Réglez la « SRSResolution » sur 20. Une fois les modifications effectuées, assurez-vous que la bonne valeur figure dans les paramètres du jeu, sans quoi cela risque d’engendrer des plantages.

Reste maintenant à désactiver l’anti-aliasing. Pour cela, rajoutez une section [Developer/FeatureToggles] dans le fichier general.ini (INSTALLATION DIRECTORY\engine\config\base\general.ini) ; dans cette section, écrivez Antialiasing = 0

AntialiasingSuppressed = 1.

Toujours dans general.ini, supprimez ensuite les ombres. Cette modification affecte beaucoup les performances au détriment de la qualité visuelle.

DistantShadows = 0

LocalShadows = 0

ContactShadows = 0

Enfin, si besoin, dans le même fichier, désactivez l’illumination globale :

DistantGI = 0

GlobalIllumination = 0

Naturellement, n’effectuez ces changements que si vous voulez à tout prix jouer à Cyberpunk 2077 sur une configuration très modeste. Par ailleurs, n’oubliez pas le soft est aussi disponible sur des services de cloud gaming comme le GeForce Now.