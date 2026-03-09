Le MacBook Neo ridiculise un Mac Pro à 13 000 euros dans ce benchmark

Porté par la puce A18 Pro, le MacBook Neo affiche des performances monocœur trois fois supérieures à celles du Mac Pro de 2019, bien que ses limitations matérielles, comme ses 8 Go de mémoire vive, nuancent cette supériorité lors d’un usage professionnel réel.

L’introduction du MacBook Neo dans la gamme d’ordinateurs portables d’Apple apporte des données chiffrées précises sur l’évolution des processeurs de la marque. Des tests récents effectués sur la plateforme Geekbench 6 permettent de comparer les capacités de la puce A18 Pro, qui équipe ce nouveau modèle, à celles des stations de travail professionnelles d’ancienne génération.

Des résultats contrastés en test monocœur

Selon les données de benchmark, le MacBook Neo, positionné comme un appareil d’entrée de gamme avec un prix de départ de 699 euros, affiche un score en “single-core” environ trois fois supérieur à celui du Mac Pro de 2019. Pour rappel, ce dernier, configuré avec un processeur Intel Xeon W à 28 cœurs, était commercialisé aux alentours de 13 000 dollars lors de sa sortie.

Performances du Mac Pro 2019 Performances du MacBook Neo

Ce constat technique illustre la progression de l’architecture ARM développée par Apple. La puce A18 Pro, bien qu’issue d’une version simplifiée pour ce modèle, démontre une efficacité de calcul par cœur nettement plus élevée que les puces Intel haute performance d’il y a quelques années.

Quelques limites techniques

Toutefois, ces mesures de performance brute doivent être nuancées par les caractéristiques matérielles du MacBook Neo. Si le processeur se montre véloce sur des tâches isolées, l’appareil présente plusieurs limites structurelles destinées à segmenter l’offre commerciale :

Mémoire vive : Le modèle de base est limité à 8 Go de mémoire vive (RAM), ce qui constitue un goulot d’étranglement pour les flux de travail professionnels ou le multitâche intensif, contrairement aux capacités d’extension massives du Mac Pro de 2019. Architecture logicielle : la majorité des logiciels contemporains utilisent le calcul multicœur. Dans ce domaine, le Mac Pro conserve un avantage grâce à son nombre élevé de cœurs physiques, malgré l’ancienneté de sa conception. Équipements périphériques : le MacBook Neo intègre un châssis en aluminium coloré et un écran Liquid Retina de 13 pouces, mais fait l’impasse sur certaines technologies. Le trackpad ne dispose pas de la détection de pression (haptique) et les deux ports USB-C présents affichent des caractéristiques techniques différentes sans distinction visuelle.

Un positionnement ultra agressif

Ce nouveau modèle semble conçu pour répondre à des besoins de mobilité et d’exécution rapide de tâches quotidiennes. En comparaison avec le MacBook Air M1, le MacBook Neo affiche une progression de performance de 43 %. Cependant, les tests synthétiques mettant en avant une supériorité face au Mac Pro Intel soulignent davantage l’obsolescence rapide des anciennes architectures x86 que la capacité du MacBook Neo à remplacer une station de travail dédiée.

MacBook Neo performs over 3x faster than the 28-core Mac Pro in single core Geekbench



That machine was price at $13,000 (28-core Xeon W, 32/256GB) pic.twitter.com/7F4IUMqRYH — Anthony (@TheGalox_) March 8, 2026

En résumé, si le MacBook Neo bénéficie des avancées de la puce A18 Pro, ses restrictions matérielles, notamment au niveau de la RAM et de la connectique, le cantonnent à un usage grand public, là où les scores de benchmark pourraient suggérer des capacités professionnelles plus larges.