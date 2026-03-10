MacBook Neo cassé ? Voici combien vous allez devoir sortir de votre poche

Le prix des réparations d’un MacBook Neo vient d’être affiché par Apple sur son site. Les montants sont moins onéreux que pour réparer un MacBook Pro ou Air, mais une garantie Apple Care+ est toujours bonne à prendre.

À la suite du lancement du MacBook Neo dans sa gamme d’ordinateurs portables, Apple a mis à jour ses barèmes concernant les services de réparation et de maintenance. Nous avons trouvé sur le site de la marque à la pomme, la grille tarifaire avec Apple Care+ et sans.

Les tarifs hors garantie : une structure simplifiée

Pour les utilisateurs ne disposant pas d’une protection étendue, Apple applique une tarification forfaitaire pour le remplacement de la batterie. Le coût de cette intervention s’élève à 169 euros pour le MacBook Neo. À titre de comparaison, le service de batterie pour un MacBook Air est actuellement facturé jusqu’à 225 euros, tandis qu’il peut atteindre 269 euros pour un MacBook Pro. Cette différence tarifaire confirme le positionnement du Neo comme l’appareil le plus accessible de la gamme actuelle en matière de maintenance énergétique.

En ce qui concerne les autres types de dommages matériels, le constructeur ne fournit pas de grille fixe. Chaque appareil doit faire l’objet d’une inspection préalable par les techniciens d’Apple ou d’un centre de services agréé afin d’établir un devis précis. Le montant final dépend de l’étendue des dégâts et de la nécessité de remplacer des composants spécifiques. Il est également précisé que des frais d’expédition peuvent s’ajouter si l’appareil doit être envoyé dans un centre de réparation centralisé, et que les centres de services agréés tiers restent libres de définir leurs propres honoraires.

La couverture AppleCare+ et ses franchises

L’adhésion au programme AppleCare+ modifie sensiblement la structure des coûts en cas d’incident. Pour le MacBook Neo, les frais de service sont réduits à des franchises fixes :

Le remplacement de la batterie est intégralement couvert (0 euro) si sa capacité de rétention tombe sous un certain seuil.

Les dommages affectant l’écran ou le boîtier externe sont facturés 59€ par incident.

Pour tout autre type de dommage accidentel, le forfait est fixé à 179€.

Apple souligne que ces tarifs sont identiques, que l’utilisateur s’adresse directement à une boutique officielle ou à un prestataire de services agréé, garantissant ainsi une uniformité du coût de la main-d’œuvre sous contrat.

Options de souscription et intégration de services

La stratégie tarifaire de l’assurance pour ce modèle se distingue également par son coût réduit. L’abonnement à AppleCare+ pour le MacBook Neo est proposé à 54,99€/an ou à 149€ au total. Dans la hiérarchie des produits Apple, seul le Mac mini bénéficie d’une prime d’assurance moins élevée, ce qui reflète la valeur marchande plus faible du MacBook Neo par rapport aux modèles Air et Pro.

Enfin, pour les utilisateurs abonnés au forfait AppleCare One, le MacBook Neo peut être intégré à la liste des appareils couverts. Si l’abonné possède moins de trois appareils enregistrés, l’ajout du Neo s’effectue sans surcoût.