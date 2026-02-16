Les MacBook Pro pourraient bénéficier de cette technologie pour améliorer votre confidentialité

Selon de récentes rumeurs, Apple envisagerait d’intégrer à l’horizon 2029 une technologie d’écran développée par Samsung, permettant de restreindre les angles de vision pour protéger la confidentialité des utilisateurs de MacBook.

Selon le leaker Ice Universe, Apple envisagerait d’adopter une technologie d’affichage similaire à celle attendue sur les futurs smartphones de Samsung. Cette fonctionnalité, destinée à restreindre les angles de vision pour préserver la confidentialité des données, pourrait faire son apparition sur la gamme MacBook à l’horizon 2029.

Le fonctionnement du “Privacy Display”

La technologie évoquée, provisoirement nommée “Privacy Display”, a pour objectif de limiter la lisibilité de l’écran aux seules personnes situées directement en face de l’appareil. Pour un observateur placé sur le côté, le contenu affiché deviendrait illisible. Cette fonction vise à sécuriser la consultation d’informations sensibles, telles que des notifications privées ou des données bancaires, dans des lieux publics.

©SamMobile

Ce dispositif repose sur la technologie « Flex Magic Pixel » développée par Samsung Display et présentée lors du Mobile World Congress 2024. Elle combine des ajustements matériels et logiciels pour moduler la diffusion de la lumière. Sur le futur Samsung Galaxy S26 Ultra, cette fonctionnalité devrait permettre aux utilisateurs d’activer le filtre de confidentialité sur l’ensemble de l’écran ou de le restreindre à une application ou une zone spécifique.

Une intégration potentielle dans l’écosystème Apple

Bien que la technologie soit développée par Samsung, le rapport indique qu’Apple pourrait l’adapter pour ses ordinateurs portables. L’intégration se ferait probablement en profondeur au sein du système d’exploitation macOS, possiblement sous une appellation différente propre à la marque.

Les analystes suggèrent que cette option pourrait être segmentée au sein de la gamme Apple. Elle pourrait être réservée aux modèles les plus performants, comme les MacBook Pro, ou proposée en tant qu’option payante lors de la configuration de l’appareil, suivant la logique commerciale déjà appliquée pour les écrans à verre nano-texturé.

Aucune confirmation officielle n’a été émise par les fabricants concernés, et l’échéance de 2029 laisse une marge d’évolution importante quant aux spécificités techniques finales de ce projet.