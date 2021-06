Le marché des cartes graphiques dédiées a atteint 12,5 milliards de dollars au premier trimestre 2021

L’institut Jon Peddie Research livre un rapport assez instructif sur l’état actuel du marché des GPU dédiés. Il montre une très forte hausse du chiffre d’affaires des fabricants de cartes graphiques pour ordinateurs fixes : ils ont engrangé 12,5 milliards au premier trimestre 2021, ce qui représente une augmentation de 370 % sur un an.

Ce bond est à la fois dû à l’inflation du prix des cartes graphiques et à une hausse du nombre de ventes. Comme l’indique le diagramme, la montée en flèche du tarif unitaire des GPU s’est déroulée tout au long du second semestre 2020. Elle s’explique très prosaïquement par un mécanisme vieux comme l’économie : une demande supérieure à l’offre. Ce dérèglement a été accentué par une demande accrue de GPU liée aux mesures de confinement ainsi qu’à l’engouement autour des cryptomonnaies ; à l’inverse, à l’autre bout de la chaîne, la production a été mise à mal par la pandémie de coronavirus.

+24,4 % de GPU expédiés en un an, NVIDIA rafle la mise

Comme le montre les courbes ci-dessous, les fabricants de cartes graphiques n’ont pu renforcer l’offre qu’à partir du troisième trimestre 2020. Au premier trimestre 2021, les expéditions totales de cartes graphiques dédiées se sont élevées à 11,77-11,8 millions d’unités. Cela représente quand même une augmentation 7,77 % d’un trimestre à l’autre et une croissance de 24,4 % d’une année sur l’autre.

Cependant, ce sont des chiffres globaux. Concrètement, c’est NVIDIA qui tire son épingle du jeu : contrairement à AMD, dont les expéditions ont baissé plusieurs mois de suite en fin d’année dernière, celles de NVIDIA ont enflé : 6,57 millions au 1er trimestre 2020 contre 9,42 millions un an plus tard. Cela permet à NVIDIA de reprendre une avance confortable sur AMD en matière de partage du marché, avec un rapport revenu à 80-20 %, comme en 2015 et en 2018.

Les analystes du Jon Peddie Research expliquent la situation ainsi : « Nous pensons que les commandes domestiques ont créé une forte demande en 2020 et au premier trimestre 2021. Les PC et les stations de travail domestiques sont devenus les piliers de la vie professionnelle et souvent la principale source de divertissement pendant les confinements. Les jeux vidéo ont contribué à la pression sur la chaîne d’approvisionnement, car ils ont continué à gagner en popularité. Mais, comme nous l’avons dit, il s’agit également d’une période anormale dans l’histoire des GPU. Les prix sont élevés en raison des pénuries et la demande l’est aussi en réponse aux prix des crypto-monnaies. »