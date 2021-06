Que vaut la GeForce RTX 3070 Ti pour miner des cryptomonnaies ?

La GeForce RTX 3070 Ti a été officiellement lancée aujourd’hui ; mais contrairement à sa grande sœur, la GeForce RTX 3080 Ti, les prestations de cette RTX 3070 Ti en matière de jeu vidéo nous ont plutôt déçus. En ce qui concerne les cryptomonnaies, comme pour les autres RTX 3000 Ampere LHR, NVIDIA a limité les performances en minage d’Ethereum de cette référence. Si vous vous demandez comment se débrouille la nouvelle venue dans ce domaine, voici quelques éléments de réponse.

Crédit : Galaxie Media / Igor’s Lab

Comme le rapporte Tom’s Hardware US, le système anti-minage de cryptomonnaie se met en action quelques secondes après que la RTX 3070 Ti commence à miner de l’Ethereum : son taux de hachage, qui tutoie au départ 80 MH/s, chute rapidement à un peu moins de 40 MH/s. C’est donc une valeur légèrement inférieure à celle annoncée par NVIDIA pour son GPU CMP 50HX ; en effet, la gamme CMP (Cryptocurrency Mining Processor) comprend des GPU 30HX,40HX, 50HX et 90HX censés atteindre respectivement 26 MH/s, 36 MH/s, 45 MH/s et 86 MH/s.

Plus à l’aise avec d’autres algorithmes

Le limiteur mis en place par NVIDIA ne cible apparemment que les algorithmes Ethash et Dagger-Hashimoto. Ainsi, nos confrères rapportent que la GeForce RTX 3070 Ti est tout à fait viable pour miner d’autres cryptomonnaies : ils donnent l’exemple du Ravencoin avec l’algorithme KAWPOW et du Conflux avec l’algorithme Octopus. Concrètement, en l’état, miner de l’Ethereum avec la nouvelle carte de NVIDIA rapporte environ 2,25 dollars par jour ; sans le limiteur, ce montant avoisinerait les 4,5 dollars quotidiens. Sur les deux cryptomonnaies susmentionnées, la besogneuse RTX 3070 Ti génère environ 3,25 dollars.

Sans fluctuation du cours des cryptomonnaies et avec un prix de vente effectif à 599 dollars, il faudrait environ 6 mois pour rentabiliser l’achat ; en pratique, la carte coûtera certainement bien plus cher, tandis que la valeur des cryptomonnaies reste par définition volatile. Ainsi, la GeForce RTX 3070 Ti ne semble pas être le meilleur choix pour les mineurs, et pourrait donc être plus facilement accessible pour les joueurs.