NVIDIA DLSS : 10 jeux supplémentaires compatibles en octobre, dont Back 4 Blood

Les autres sont Baldur’s Gate 3, Chivalry 2, Crysis Remastered Trilogy, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Sword and Fairy 7 et Swords of Legends Online.

NVIDIA annonce que son DLSS va être pris en charge par 10 jeux supplémentaires d’ici la fin du mois. Selon la société, sa technologie de super-échantillonnage par Deep Learning devient ainsi « supportée dans 120 jeux et applications ». Parmi les titres compatibles qui paraissent en octobre, il y a Back 4 Blood, qui sort aujourd’hui. Les autres jeux qui adoptent le DLSS sont Baldur’s Gate 3, Chivalry 2, Crysis Remastered Trilogy, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Sword and Fairy 7 et Swords of Legends Online. Il manque deux titres à cette liste pour arriver à dix : ce sont Alan Wake Remastered et F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch, déjà parus.

Comme à son habitude, NVIDIA met en avant les gains de performance apportés par son DLSS avec différentes cartes graphiques RTX.

NVIDIA lance un bundle ‘Les Gardiens de la Galaxie’

Back 4 Blood

Pour Back 4 Blood, le nombre d’images par seconde bénéficie d’une hausse pouvant atteindre 46 %, ce qui permet « à pratiquement tous les joueurs avec une GeForce RTX de maximiser les graphismes en 4K à 60 FPS ».

Baldur’s Gate 3

Pour Baldur’s Gate 3, le DLSS, ajouté via une mise à jour, permet d’accroitre le nombre d’images par seconde jusqu’à 88 % en 4K. Cela rend le titre jouable en 4K à plus de 60 IPS à partir de la GeForce RTX 3060 Ti.

Crysis Remastered Trilogy

Concernant la Crysis Remastered Trilogy, attendue le 15 octobre prochain, elle profite du NVIDIA DLSS mais aussi du Ray Tracing. Pas de benchmark vantant le DLSS – pour le moment.

Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider vont également recevoir des mises à jour DLSS. Comme le rappelle NVIDIA, « Shadow of the Tomb Raider a été l’un des premiers jeux RTX, ajoutant des ombres en ray tracing en ultra-qualité et le NVIDIA DLSS 1.0 au début de 2019». Le 18 octobre, le titre sera patché avec la dernière version de NVIDIA DLSS. Rise of the Tomb Raider, le deuxième jeu de la trilogie sorti en 2016 aura aussi droit au DLSS.

En pratique, dans Shadow of the Tomb Raider, le DLSS fait plus que doubler le framerate en 4K, avec les paramètres max et le ray tracing activé ; dans Rise of the Tomb Raider, le NVIDIA DLSS augmente les performances jusqu’à 75 %.

Chivalry 2

Chivalry 2 sera éligible au DLSS à partir du 26 octobre. Cela induira une hausse des IPS de 45 % en fonction de la configuration.

Sword and Fairy 7 et Swords of Legends Online

Enfin, Sword and Fairy 7, qui débarquera le 21 octobre, profitera du NVIDIA DLSS et du Ray Tracing : réflexions, ombres, caustiques, occlusions ambiantes et éclairage par illumination globale ReSTIR (Spatiotemporal Importance Resampling for Many-Light Ray Tracing). Le DLSS « fait plus que doubler » les performances d’après NVIDIA. Swords of Legends Online recevra de son côté la dernière version du NVIDIA DLSS le 14 octobre prochain.