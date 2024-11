Le OnePlus 13 met à plat toute la concurrence selon ce benchmark réalisé sur Antutu

La publication des classements AnTuTu pour le mois d’octobre a bouleversé la hiérarchie des smartphones les plus puissants. La quasi-totalité du top 10 est composée de nouveaux modèles, avec un leader inattendu : le OnePlus 13, qui s’empare de la première place. Cet exploit est d’autant plus impressionnant que son prédécesseur, le OnePlus 12, avait déjà occupé cette même position en début d’année, marquant une longue domination de la marque dans la catégorie des smartphones les plus performants.

Le Snapdragon 8 Elite performe !

Le principal facteur derrière cette montée en puissance du OnePlus 13 est l’utilisation du tout dernier Snapdragon 8 Elite, un processeur haut de gamme conçu par Qualcomm, le plus performant sur le marché pour les smartphones Android. Ce chipset équipe plusieurs des modèles haut de gamme présents dans le classement. Qualcomm avait initialement annoncé que le Snapdragon 8 Elite pourrait dépasser la barre des 3 millions de points sur l’échelle de performance d’AnTuTu. Cependant, même les smartphones les plus performants, comme le OnePlus 13 et l’iQOO 13, n’ont pas atteint ce seuil lors des tests réels.

D’autres smartphones, comme les derniers modèles de Xiaomi – les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, également équipés du Snapdragon 8 Elite – n’ont pas non plus réussi à atteindre cette performance théorique, mais cela n’a pas empêché ces appareils de figurer parmi les meilleurs smartphones pour les utilisateurs à la recherche de puissance brute … et des gros scores Antutu, disons-le.

Snapdragon 8 Elite vs Dimensity 9400 : des performances serrées

Les classements révèlent une compétition acharnée entre deux chipsets majeurs : le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm et le Dimensity 9400 de MediaTek. Parmi les dix premiers appareils du classement, quatre sont équipés du Snapdragon 8 Elite, tandis que cinq fonctionnent avec le Dimensity 9400. La course à la performance entre les deux acteurs majeurs du marché s’est resserée.

Dans la gamme des smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite, le Vivo X200 Pro se distingue en occupant la troisième place, juste derrière le OnePlus 13 et l’iQOO 13. Malgré les excellentes performances du Dimensity 9400, le Snapdragon 8 Elite conserve une légère avance en termes de performances globales.