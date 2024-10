Snapdragon 8 Elite : La nouvelle puce de Qualcomm pour smartphones est enfin dévoilée

Qualcomm a lancé une nouvelle puce pour smartphone haut de gamme, le Snapdragon 8 Elite. Adieu les Snapdragon 8 Gen X et donc, le 8 Gen 4 mort-né au final, cette nouvelle puce qui équipera les smartphones premium les plus onéreux du marché, adopte une nouvelle architecture interne. Le but : réduire la consommation et […]

Qualcomm a lancé une nouvelle puce pour smartphone haut de gamme, le Snapdragon 8 Elite. Adieu les Snapdragon 8 Gen X et donc, le 8 Gen 4 mort-né au final, cette nouvelle puce qui équipera les smartphones premium les plus onéreux du marché, adopte une nouvelle architecture interne. Le but : réduire la consommation et améliorer les performances, comme toujours.

Qualcomm a toutefois surpris tout le monde en lançant un Snapdragon 8 Elite et non pas un 8 Gen 4, cependant, le changement d’architecture de cette nouvelle puce qui succède au Snapdragon 8 Gen 3 explique le changement de nom. En effet, ici, Qualcomm rapproche le nom de ce SoC de celui des puces Snapdragon X Plus et Elite pour ordinateurs portables.

De nouveaux cœurs Oryon de seconde génération

Le Snapdragon 8 Elite est construit autour des cœurs Oryon de seconde génération, une avancée significative par rapport aux processeurs précédents. Ces cœurs, initialement introduits dans les puces Snapdragon X Elite destinées aux ordinateurs portables, apportent maintenant leur puissance aux smartphones.

La puce dispose toujours de huit cœurs, mais avec une nouvelle configuration : deux d’entre eux fonctionnent à une fréquence impressionnante de 4,32 GHz, tandis que les six autres tournent à 3,53 GHz. Cette augmentation des fréquences par rapport au Snapdragon 8 Gen 3, présent par exemple dans le Samsung Galaxy S24 Ultra, se traduit par une hausse des performances CPU de 45 % tout en réduisant la consommation énergétique.

Des performances graphiques encore accrues

Le GPU Adreno, partie intégrante des processeurs Snapdragon et déjà très performant, connaît également une amélioration substantielle. Qualcomm annonce une augmentation de 40 % des performances graphiques grâce à une nouvelle architecture “en tranches” permettant de traiter les calculs graphiques de manière plus efficace et en parallèle. Ce gain de performance s’accompagne d’une réduction de 40 % de la consommation énergétique, un atout majeur pour les amateurs de jeux sur mobile qui pourront désormais prolonger leurs sessions sans craindre une surchauffe ou une décharge rapide de la batterie.

Le traitement d’image boosté à l’IA

Dans un monde de plus en plus axé sur l’intelligence artificielle, Qualcomm ne laisse rien au hasard avec le Snapdragon 8 Elite. Le NPU Hexagon a été optimisé pour offrir des capacités accrues, que ce soit dans le domaine des jeux, de la reconnaissance vocale ou de la gestion des tâches quotidiennes.

L’ISP (Image Signal Processor) a lui aussi été amélioré, permettant des traitements d’image et vidéo assistés par IA. Parmi les fonctionnalités mises en avant, on retrouve l’accélération des traitements complexes comme l’extension des images ou encore l’effacement d’objets dans les vidéos, un véritable atout pour les créateurs de contenu.