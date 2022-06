Le PCIe 7.0 est prévu pour 2025

En début d’année, le PCI-SIG a finalisé le PCIe 6.0. La suite ? Le PCIe 7.0 tout simplement, prévu pour 2025. Comme les autres, cette spécification doit doubler le débit de données avec 128 GT/s. Cela se traduira par un débit de 512 Go/s (bi-directionnel) avec une connexion en x16.

Crédit : PCI-SIG

Le communiqué de presse du consortium, qui rassemble plus de 900 sociétés, liste les objectifs ci-dessous :

Offrir un débit brut de 128 GT/s et jusqu’à 512 Go/s en bidirectionnel via une configuration x16.

Utiliser la signalisation PAM4 (modulation d’amplitude d’impulsion à 4 niveaux).

Se concentrer sur les paramètres et la portée du canal.

Poursuivre les objectifs de faible latence et de haute fiabilité.

Améliorer l’efficacité énergétique.

Maintenir la rétrocompatibilité avec toutes les générations précédentes de la technologie PCIe.

Des débits doublés tous les trois ans

Nathan Brookwood, chargé de recherche chez Insight 64, déclare : « Les premières versions de la technologie PCI permettaient d’atteindre des vitesses de plusieurs centaines de mégaoctets/seconde, ce qui correspondait bien aux exigences des années 1990 en matière de graphisme, de stockage et de mise en réseau. En 2003, la norme PCI-SIG a évolué vers une conception sérielle supportant des vitesses de l’ordre du gigaoctet/seconde pour s’adapter à des disques durs solides plus rapides et à l’Ethernet 100MbE. Presque avec la régularité d’une horloge, le PCI-SIG a doublé la largeur de bande de la spécification PCIe tous les trois ans pour répondre aux défis des applications et des marchés émergents.

L’annonce faite aujourd’hui par le PCI-SIG de doubler la vitesse du canal à 512 Go/s (de manière bidirectionnelle) maintient ce rythme de doublement des performances de la spécification PCIe à chaque cycle de trois ans. »

Enfin, le communiqué précise que « la spécification PCIe 7.0 vise à prendre en charge les applications émergentes telles que l’Ethernet 800 G, l’IA/ML, le cloud computing et l’informatique quantique, ainsi que les marchés à forte intensité de données tels que les centres de données hyperscale, le calcul haute performance (HPC) et le secteur militaire/aérospatial ».

Crédit : PCI-SIG

Source : PCI-SIG