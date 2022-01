Le PCIe 6.0 est finalisé

Le PCIe 6.0 était passé en version 0.9, ultime étape avant la finalisation, en octobre dernier. Le PCI-SIG a désormais publiée la version finale de cette norme.

Bien sûr, entre ceux deux versions, les spécifications ne changent pas. Comme chaque nouvelle génération, le PCIe 6.0 double les débits. Il autorise ainsi 64 GT/s par ligne contre 32 GT/s pour le PCIe 5.0 (et 16 GT/s pour le PCIe 4.0). En pratique, le PCIe 6.0 autorisera une vitesse de transfert de 128 Go/s en x16.

Génération x1 x4 x8 x16 PCIe 1.1 250 Mo/s 1 Go/s 2 Go/s 4 Go/s PCIe 2.0 500 Mo/s 2 Go/s 4 Go/s 8 Go/s PCIe 3.0 1 Go/s 4 Go/s 8 Go/s 16 Go/s PCIe 4.0 2 Go/s 8 Go/s 16 Go/s 32 Go/s PCIe 5.0 4 Go/s 16 Go/s 32 Go/s 64 Go/s PCIe 6.0 8 Go/s 32 Go/s 64 Go/s 128 Go/s

L’une des principales nouveautés du PCIe 6.0 est le recours à l’encodage PAM-4 (Pulse Amplitude Modulation sur 4 niveaux) à la place du NRZ 128b/130b utilisé depuis le PCIe 3.0. Pour plus d’explications, référez-vous à notre précédente actu.

Le marché des SSD PCIe en forte croissance

Al Yanes, pprésident du PCI-SIG, déclare : « Le PCI-SIG est heureux d’annoncer la publication de la spécification PCIe 6.0 moins de trois ans après la spécification PCIe 5.0. La technologie PCIe 6.0 est une solution d’interconnexion rentable et évolutive qui continuera d’avoir un impact sur les marchés à forte intensité de données comme les centres de données, l’intelligence artificielle/apprentissage machine, le HPC, l’automobile, l’IoT et le militaire/aérospatial, tout en protégeant les investissements de l’industrie en maintenant la rétrocompatibilité avec toutes les générations précédentes de la technologie PCIe. »

Greg Wong, fondateur et analyste principal de Forward Insights, précise, diagrammes à l’appui : « Le marché des SSD PCI Express devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 40 % pour atteindre plus de 800 exaoctets d’ici 2025. Le PCI-SIG continue de répondre aux besoins futurs des applications de stockage. Alors que l’industrie du stockage est en train de passer à la technologie PCIe 4.0 et sur le point d’introduire la technologie PCIe 5.0, les entreprises vont commencer à adopter la technologie PCIe 6.0 dans leurs feuilles de route afin de garantir l’avenir de leurs produits et de profiter de la bande passante élevée et de la faible latence qu’offre la technologie PCI Express. »

Des entreprises comme Synopsys proposent déjà des implémentations préliminaires pour le PCIe 6.0. Cette norme ne devrait toutefois pas se démocratiser avant 2023 voire 2024. Pour les plateformes grand public, rappelons que les processeurs Alder Lake-S prennent en charge le PCIe 5.0, un standard qui ne sera géré qu’à partir des Ryzen 7000, attendus dans plusieurs mois, chez AMD.

Source : PCI-SIG