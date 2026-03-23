Il commande une carte graphique à 3 200 dollars sur Amazon et reçoit de la lessive

Un acheteur indien a partagé sa mésaventure sur Reddit : après avoir commandé une carte graphique haut de gamme sur Amazon, il a découvert un sachet de lessive dans le colis. Malgré les preuves vidéo, la plateforme a refusé de le rembourser.

L’affaire, relayée sur Reddit par l’utilisateur u/void_SW, illustre les failles persistantes du commerce en ligne, y compris sur les plus grandes plateformes. Le 14 mars dernier, cet acheteur et un ami réceptionnent un colis censé contenir une GIGABYTE GeForce RTX 5090 WindForce OC 32G, une carte graphique commandée au prix de 299 995 roupies indiennes, soit environ 3 260 dollars américains.

Un colis suspect dès la réception

Parfois, il y a de belles histoires, comme une commande d’un kit de RAM qui fait des petits pour le même prix. Parfois en revanche, les histoires tournent au drame avec certaines commandes. Prévoyant, l’acheteur avait installé une caméra pour filmer le déballage. Et les anomalies se sont multipliées dès l’ouverture du paquet. Si l’emballage extérieur d’Amazon semblait intact, le carton intérieur contenant supposément la carte graphique présentait des dommages visibles : sceaux du fabricant découpés puis recouverts de ruban adhésif transparent, et un code-barres tiers suspect collé sur la face avant.

À l’intérieur, aucune carte graphique. Simplement un sachet d’un kilogramme de lessive en poudre de la marque Ghadi, un produit courant en Inde dont le prix avoisine les 2 dollars. Un détail aurait d’ailleurs dû alerter en amont : l’étiquette du colis indiquait un poids de 1,56 kg, alors que la RTX 5090 pèse à elle seule près de 3 kg.

Huit jours de promesses sans résultat

Dans son témoignage, l’utilisateur détaille un parcours du combattant avec le service client d’Amazon. Pendant huit jours, il échange avec plusieurs interlocuteurs de l’équipe “Executive Customer Relations” de la plateforme, nommés Ganesh, Bharath, Tayyabunnissa et Soneksh. On lui promet d’abord une résolution pour le 18 ou le 19 mars, avant de repousser l’échéance au 25 mars, invoquant une « enquête approfondie » menée par plusieurs “équipes spécialisées”.

À bout de patience, l’acheteur finit par appeler le service client pour annoncer son intention de saisir la justice via le tribunal de la consommation. Quinze minutes après cet appel, il reçoit un e-mail signé “Ganesh” lui indiquant qu’après un “examen complet”, Amazon conclut que le bon produit a bien été expédié. Pas de remboursement.

“Il est clair qu’ils n’ont pas regardé les preuves. Ils ont simplement fermé le dossier en représailles à ma menace juridique”, écrit l’acheteur sur Reddit.

Des indices troublants autour du vendeur

Plusieurs éléments soulèvent des questions sur le vendeur tiers. La carte graphique était vendue par “FAB World Point”, mais la facture a été émise au nom de “MOHD KHALID”. Par ailleurs, le document mentionne un taux d’iGST (taxe intégrée sur les biens et services) de 0 %, alors que la vente de matériel informatique en Inde est normalement soumise à un taux de 18 %. Un écart qui, selon l’acheteur, aurait dû constituer un signal d’alerte.

L’utilisateur affirme en outre ne pas être la seule victime de ce vendeur. Un autre acheteur aurait reçu le même sachet de lessive Ghadi quelques jours avant lui, après avoir commandé un produit auprès de la même enseigne.

Une arnaque loin d’être isolée

Ce type de fraude, où un produit coûteux est remplacé par un objet sans valeur dans le colis, n’est pas nouveau, et touche régulièrement le marché des cartes graphiques. Depuis le lancement de la RTX 5090, plusieurs cas similaires ont été signalés par des acheteurs à travers le monde. La particularité de cette affaire réside dans le refus de remboursement par Amazon, malgré l’existence d’une vidéo de déballage et d’incohérences manifestes sur le poids du colis et la facturation.

L’acheteur a indiqué vouloir poursuivre la procédure devant le tribunal de la consommation indien.