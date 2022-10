Le prix du Xiaomi 11T 5G chute de 250 € chez Orange

Chez la boutique Orange, le smartphone Xiaomi 11T 5G bénéficie d’une belle réduction de 150 € plus d’une offre qui va permettre de faire chuter le prix de 100 €. Attention, vous avez seulement jusqu’au 19 octobre pour en profiter.

Xiaomi 11T 5G > 299 € chez Orange

Le smartphone Xiaomi 11T 5G est en promo chez Orange

Pour obtenir le smartphone en question à seulement 299 €, il faudra déjà faire votre achat au plus tard le 19 octobre. Ensuite, si la 1ère réduction est offerte par la boutique Orange sur internet, il faudra vous déplacer pour la suite. En effet, la réduction de 100 € qui permet de faire chuter le tarif à 299 € vous sera attribuée si vous rapporter votre ancien smartphone chez Orange.

Le smartphone aborde un écran de 6,67 pouces et à l’intérieur c’est la configuration avec le processeur MediaTek Dimensity 1200 avec une mémoire de 8 Go de RAM qui vous permettront d’utiliser sereinement votre nouveau smartphone équipé de la 5G. Son atout réside dans son autonomie avec une batterie de 5000 mAh et une recharge rapide disponible pour les gros gourmands.

A savoir qu’il ne vous reste plus que quelques jours seulement pour bénéficier de ces deux offres cumulables chez Orange.