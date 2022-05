Le prochain Razer Blade 15 embarquera une dalle OLED 240 Hz

Avant la fin d’année, Razer proposera son PC portable Razer Blade 15 avec un écran OLED QHD ayant un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Selon l’entreprise, il s’agira du premier PC portable 15,6 pouces à embarquer une telle dalle. Actuellement, les options se limitent à un écran OLED UHD dont la fréquence de rafraîchissement plafonne à 60 Hz.

Pour tirer profit d’un écran 240 Hz dans les jeux récents, il faut bien entendu la configuration qui suit. Dans le cas du Razer Blade 15, le modèle OLED QHD sera propulsé par un processeur Intel Alder Lake Core i9-12900H, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti mobile et 32 Go de mémoire DDR5. Rappelons que l’Intel Core i9-12900H est une puce de 12e génération (Alder Lake) doté de 6 P-cores et 8 E-cores, soit une configuration globale de 14 cœurs / 20 threads. Le processeur affiche une fréquence Turbo de 5 GHz et a un PBP (Processor Base Power) de 45 W.

Pour en revenir à l’écran, Razer renseigne un temps de réponse de 1 ms, une luminosité maximale de 400 cd/m² et une couverture de 100 M % du DCI-P3.

Razer Blade Pro 17 édition 2020 : RTX 2080 Super Max-Q et écran 300 Hz

Châssis en aluminium

Par ailleurs, le communiqué de presse précise que ce PC, « comme le reste de la famille Blade, dispose également du châssis en aluminium fraisé CNC éprouvé, de grilles de haut-parleurs découpées au laser et d’une connectivité polyvalente avec Thunderbolt 4, USB Type C, USB Type A, un lecteur de cartes SD et un port HDMI ».

Lancement prévu au quatrième trimestre à un tarif de 3499,99 dollars, soit environ 3320 euros en conversion brute.