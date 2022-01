Processeurs mobiles Alder Lake : jusqu’à 14 cœurs et 5 GHz

Hier, Intel a dévoilé 22 nouvelles références desktop venant s’ajouter au 6 préexistantes. La firme a également officialisé ses processeurs mobiles Alder Lake. La gamme se divise en plusieurs séries : série H, qui rassemble les puces à 45 W de TDP ; la série P, composée de processeurs à 28 W de TDP ; enfin la série U, regroupant des Alder Lake à 9 / 15 W de TDP.

Le fleuron de la gamme Alder Lake mobile est le Core i9-12900HK. C’est un 14 cœurs / 20 threads doté de 6 P-Cores et 8 E-Cores (pour le moment, pas de puces H55 avec 8 P-Cores comme le suggéraient certaines fuites donc) ; les premiers fonctionnent jusqu’à 5 GHz et les seconds jusqu’à 3,8 GHz. La série H comprend des Core i9, Core i7 et Core i5 ; aucun Core i3. À l’inverse, les séries P et U se bornent aux Core i3, Core i5, Core i7. La série U incorpore également deux Pentium et deux Celeron.

Par ailleurs, notez que la plateforme Alder Lake mobile prend en charge la mémoire DDR5/LPDDR5 (DDR5-4800 et la LPDDR5-5300) mais reste sur une interface PCIe 4.0 (16 lignes PCIe 4.0, 8 pour le GPU et 2×4 pour les SSD M.2). Mentionnons aussi le support de quatre port Thunderbolt 4 à 40 Gbit/s chacun, le modem Wi-Fi 6E intégré. Le PCH gère 12 lignes PCIe 3.0, deux SATA III, jusqu’à 10 USB 2.0 et 4 USB 3.0.

Intel déclare que plus de 100 modèles d’ordinateurs portables équipés d’une puce Alder Lake seront commercialisés cette année. Les premiers modèles arriveront dès le mois prochain.

Intel désactive complètement le support de l’AVX-512 pour ses processeurs Alder Lake

Alder Lake mobile : les performances

Intel illustre les performances de ses processeurs Alder Lake mobiles à travers plusieurs benchmarks. Comme toujours avec ces tests internes, prenez-les avec des pincettes. Selon les mesures effectuées par l’entreprise, son Core i9-12900HK offre la meilleure courbe consommation / performance du marché.

Pour la partie gaming, la firme met en avant les prestations de son porte-étendard sur plusieurs jeux, dont Crysis Remastered ou Far Cry 6, face à celles des Ryzen 9 5900HX et Core i9-11980HK. Les deux premiers processeurs collaborent avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 à 165 W contre 155 W pour le dernier.

Enfin, Intel fournit une ribambelle de résultats dans des applications de productivité avec cette fois des opposants supplémentaires, les M1 Max et M1 Pro d’Apple.