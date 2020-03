Le Ryzen 9 4900HS est jusqu’à 30 % plus performant que le Ryzen 7 4800U sur Fire Strike

À la mi-mars, AMD a présenté plusieurs nouveaux APU Renoir, notamment les Ryzen 9 4900H et Ryzen 9 4900HS, porte-étendards de la série. Pour avoir une idée des performances de cette dernière puce ainsi que de celles du Ryzen 7 4800U, un certain _rogame publie sur Twitter des résultats sous Fire Strike.

Les Ryzen 9 4900HS et Ryzen 7 4800U partagent quelques similitudes. Tous deux gravés en 7 nm, ils embarquent huit cœurs / seize threads, 8 Mo de cache L3. En revanche, leur TDP est nettement différent. Celui du Ryzen 7 4800U, un processeur destiné aux ultrabooks, est de seulement 15W, tandis que celui du Ryzen 9 4900HS est de 35W. Les fréquences du premier sont ainsi de 1,8 GHz de base et de 4,2 GHz en Boost, contre 3 GHz et 4,3 GHz respectivement pour le second.

21 289 points contre 16 171 points

Associé à de la mémoire LPDDR4X-4266, le Ryzen 7 4800U marque 16 171 points en test physique et 3543 points en test graphique. De son côté, le Ryzen 9 4900HS obtient un score de 21 289 points pour le test physique et de 4085 pour le test graphique. En termes de pourcentage, cela donne un avantage d’environ 31,6 % au Ryzen 9 4900HS pour la partie physique, et de 15,3 % pour la partie graphique.

Chez la concurrence, les Core i7-1065G7 et Core i7-10710U, deux puces Ice Lake toutefois limitées à quatre et six cœurs, obtiennent respectivement 11 996 points et 13 723 points en score physique. Des valeurs qui rendent le Ryzen 7 4800U 34,8 % plus rapide que le i7-1065G7 et 17,8% que le i7-10710U.

Fire Strike



AMD Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics

8C/16T 1.8GHz base 4.3GHz boost

8CU 1750MHz iGPU

LPDDR4x 4266MHz



Physics score : 16171

Graphics score : 3543



For context



4900HS same iGPU

> Physics score : 21289

> Graphics score : 4085 pic.twitter.com/Gx0xHYt7ts — _rogame (@_rogame) March 27, 2020

Source : Tom’s Hardware US