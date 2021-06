Le ventirad passif de Noctua listé par Newegg, au tarif de 100 dollars

Un dissipateur CPU baptisé NH-P1 et dont le lancement officiel ne devrait plus tarder.

Il y a un peu moins d’un mois, Noctua avait donné des nouvelles sur Twitter de son ventirad passif aperçu pour la première fois lors du Computex 2019. Le message était relativement succinct, puisqu’il stipulait simplement que le dissipateur CPU allait débarquer très prochainement. Il a été temporairement listé puis retiré par le détaillant Newegg sous le nom NH-P1. Son prix était de 100 dollars.

Heureusement, nos confrères de Tom’s Hardware US ont pris une capture d’écran de la page avant qu’elle ne soit supprimée. Sans surprise, elle met en avant un ventirad passif offrant un refroidissement 100 % silencieux, ou semi-passif mais inaudible avec un ventilateur NF-A12x25 LS-PWM 120. En matière de sockets, figurent les AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+) et FM1 du côté d’AMD ; les LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA2066, LGA2011-0 et LGA2011-3 chez Intel ; notez que le NH-P1 utilise le système de montage SecuFirm2+. Par ailleurs, ce ventirad n’empiète pas sur le slot PCIe supérieur de la plupart des cartes mères ATX et microATX selon Noctua.

Pas de TDP précis

Noctua ne se risque pas à communiquer un TDP ; la firme mentionne plutôt une liste de processeurs éligibles, parmi lesquels les Intel Core i9-9900K et Ryzen 3950X. Jusqu’ici, on suggérait que ce modèle était capable de refroidir de manière passive un processeur avec un TDP de 120 W. Toutefois, si à l’époque du Computex 2019, les puces K d’Intel avaient un TDP de 95 W, ce n’est plus le cas depuis la dixième génération, Comet Lake-S. En effet, les modèles K affichent désormais un TDP de 125 W. Avec une turbine, la capacité de refroidissement est logiquement accrue ; on l’estimait à 180 W.

Quoi qu’il en soit, Noctua déconseille d’utiliser son ventirad pour overclocker des processeurs avec un TDP élevé. Par ailleurs les capacités de refroidissement en mode 100 % passif étant logiquement très impactées par les conditions thermiques à l’intérieur du boîtier, l’entreprise devrait communiquer une liste de boîtiers recommandés au moment de la sortie officielle.

La page Spécifications n’est plus disponible, mais nous savons que le poids de ce NH-P1 avoisine 1,5 kg ; la description en bas de page mentionne quant à elle 6 caloducs. Enfin, le NH-P1 sera livré avec de la pâte thermique NT-H2.