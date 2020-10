L’entreprise chinoise Loongsoon propose un CPU 4 cœurs gravé en 14 nm

C’est une volonté affichée depuis plusieurs années : en matière de hardware, la Chine souhaite s’émanciper des produits américains. Dans le domaine des processeurs, outre Zhaoxin et Huawei, avec leurs puces respectives KaiXian et Kunpeng, une autre entreprise développe ses processeurs : Longsoon. La marque, fondée en avril 2010, a récemment commercialisé une puce 4 cœurs, le Dragon Core 3A4000.

On la retrouve dans un PC portable de 13,3 pouces et pesant seulement 1,55 kg, signé BDY Electronics, un fabricant d’ordinateurs chinois. Comme vous le voyez sur la photographie ci-dessous, ce modèle ne fait pas dans la surenchère et opte pour un design sobre.

Le processeur KX-U6780A de l’entreprise chinoise Zhaoxin testé en applicatif et en jeu

Du 14 nm amplement suffisant selon le PDG de Loongsoon

Il embarque donc un processeur Dragon Core 3A4000 gravé en 14 nm. Selon Longsoon, celui-ci se montre deux fois supérieur au Core 3A3000 de précédente génération. Toujours selon la société, il offre des performances proches d’un CPU A8-7680 d’AMD.

On reste donc loin des meilleures puces AMD et Intel, mais cela ne semble pas déranger le PDG de Loongsoon, Hu Weiwu. Il estime que le « 14 nm et le 28 nm suffisent pour 90 % des applications ». En outre, cela permet à la société de s’approvisionner auprès du fondeur SMIC, qui, bien qu’il ait récemment produit sa première puce en 7 nm, grave essentiellement dans des nœuds moins fins.

En ce qui concerne le système d’exploitation, forcément, pas de Windows, mais un OS chinois basé sur une version modifiée de Linux. Le prix de vente de cette machine reste inconnu ; de toute façon, il est très peu probable qu’elle soit mise en vente dans nos contrées.

Sources : TechBang, Tom’s Hardware US