L’Epic Games Store accorde gratuitement Layers of Fear 2 et Costume Quest 2

Un beau geste et un bon moyen d’attirer l’attention des clients sur ses soldes d’Halloween.

L’Epic Games Store vient de lancer ses soldes d’Halloween, mais n’en perd pas pour autant ses bonnes habitudes : la plateforme donne deux jeux cette semaine. Il s’agit de Costume Quest 2 et Layers of Fear 2. Ces derniers coûtent respectivement 12 et 25 euros hors promotion.

Développé par Bloober Team SA, Layers of Fear 2 est paru en mai 2019. Selon le descriptif, c’est « un jeu d’horreur psychologique à la première personne, insistant sur l’exploration et la narration. Les joueurs contrôlent un acteur hollywoodien qui accepte la proposition d’un énigmatique réalisateur pour jouer le rôle principal dans un film tourné sur un bateau de croisière ».

Les configurations minimales

Pour passer le casting, votre machine doit posséder au minimum un processeur Intel Core i5-3470 (3,2 GHz) / AMD A8-7600 (3,1 GHz), une carte graphique GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 265 et 5 Go de RAM. Prévoyez également 14 Go d’espace disque.

Plus ancien, Costume Quest 2 date de 2014. Développé par Double Fine Productions, c’est un action RPG teinté d’humour. « Explorez des paysages effrayants au fil du temps ; revêtez d’adorables nouveaux costumes qui vous transforment en puissants Hallo-guerriers ; récupérez des cartes de bonbons encore plus horribles à brandir contre la légion de méchants obsédés par l’hygiène ».

Étant donné son âge, le titre n’est pas très gourmand. La configuration minimale indique un processeur Dual Core à 1,8 GHz, une carte graphique avec 256 Mo de VRAM de type GeForce 8800, Radeon 3850 ou Intel HD 3000 Graphics, 4 Go de RAM. Il n’occupe que 1,5 Go d’espace disque.

Pour obtenir une copie gratuite de Layers of Fear 2 et de Costume Quest 2, rendez-vous sur l’Epic Games Store. Vous avez jusqu’au 29 octobre. Enfin, notez que dans le cadre des soldes d’Halloween, Crysis Remastered est vendu 19,49 euros.