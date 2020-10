Les configurations préconisées pour Assassin’s Creed Valhalla

Dans un peu moins d’un mois, le 10 novembre, Ubisoft sortira son jeu Assassin’s Creed Valhalla. Vous pouvez d’ailleurs avoir un aperçu du titre grâce à une vidéo de gameplay de trente minutes. On connait maintenant les configurations minimales et recommandées.

Ubisoft liste cinq préréglages : minimum (1080p, 30 images par secondes, low), recommandé (1080p, 30 ips, high), élevé (1080p, 30 ips, high), enthousiaste (1440p, 60 ips, very high), et ultra (2160p, 30 ips, ultra).

Du 4K à 60 ips pour la RTX 3080 ?

Au minimum, cet Assassin’s Creed Valhalla impose un processeur AMD Ryzen 3 1200 ou Intel Core i5-4460 couplé à une carte graphique AMD R9 380 ou NVIDIA GeForce GTX 960 avec 4 Go de VRAM ; pour la quantité de RAM, 8 Go sont requis.

À l’opposé, la configuration Ultra mentionne un processeur AMD Ryzen 7 3700X ou Intel Core i7-9700K, une carte graphique AMD RX 5700 XT ou NVIDIA RTX 2080 et 16 Go de RAM.

Logiquement, bien que les RTX 3000 ne figurent pas sur ces configurations, les RTX 3080 et RTX 3090 devraient permettre du 4K à 60 images par seconde.

En ce qui concerne l’espace disque, le titre occupera 50 Go. Ubisoft conseille d’utiliser un SSD. Par ailleurs, la version PC tourne sous DirectX12. Elle proposera un benchmark intégré. Enfin, la fréquence de rafraîchissement ne sera pas limitée.

Notez qu’Assassin’s Creed Valhalla sortira sur PC, PS4 et Xbox One, mais également PS5 et Xbox Series S/X. On termine avec une séquence inédite de gameplay de quelques minutes.